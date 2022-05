Zvezda spremna za ono glavno - bitku za trofeje: "Borili smo se za ovo što imamo, moramo to da iskoristimo"

Crveno-bijeli se pripremaju za početak najvažnije faze sezone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde spremaju se za prvi meč polufinala plej-ofa ABA lige protiv Cedevita Olimpije (četvrtak, 12. maj), a bek crveno-bijelih Ognjen Dobrić govorio je o tome koliko je ekipa fokusirana na taj susret poslije brojnih problema.

"Regularni dio sezone je bio vrlo zahtjevan i težak. Posebno u okolnostima i situacijama u kojima smo se mi nalazili. Tu mislim na brojne povrede sa kojima smo ušli u sezonu, uključujući i mene, kasnije problemi sa koronom, nemogućnost da treniramo zajedno kao tim, što nismo mogli da uradimo skoro do završetka regularnog dijela sezone. Povrede brojnih igrača, neke i to vrlo važne utakmice u regionalnoj i Evroligi smo odigrali i bez četvorice – petorice igrača u timu. Gotovo da nema nikoga ko nije bio povrijeđen ove sezone. Zbog svega toga, smatram da smo odradili dobar posao tokom 26 kola regionalne lige, i u takmičenju Evrolige takođe, ali ono najvažnije tek sledi. Nema situacije u kojoj nismo trpili kao ekipa ove sezone, ali ne žalimo se, izneli smo i izborili se kao tim i grupa, i sada se okrećemo onome što nas očekuje, a to je završnica sezone, u kojoj se naši ciljevi znaju".

Klub je u petak pustio u prodaju karte za ovaj meč (karte će biti u prodaji i na dan utakmice u četvrtak na blagajnama hale Aleksandar Nikolić), a ekipa Dejana Radonjića dobila je krajem aprila i početkom maja nekoliko nedjelja praznog hoda, da se spremi i odmori za ono glavno.

Radonjićev tim je ove sezone prolazio faze u kojima je igrao i po 12 utakmica mjesečno, a sada nevjerovatno zvuči da nije imao takmičarski meč od 23. aprila i duela protiv Igokee. Tronedjeljna pauza zato djeluje kao vječnost crveno-bijelima.

"Tako je, kako je. Jeste malo duža pauza, ali iskoristili smo je da se odmorimo, pokušavamo da se oporavimo od povreda, neke nisu lake, treniramo i pripremamo se za ono što slijedi, a to je ekipa Cedevita Olimpije. Pokazali su ove sezone da se radi o vrlo dobroj ekipi sa puno iskusnih igrača, pojačali su se tokom sezone doveli Ferela, Omića i Dragića, imaju dugu klupu i vrlo kvalitetne igrače. Toj utakmici i seriji ćemo pristupiti vrlo ozbiljno i maksimalno motivisano. Ovo je polufinale, i idemo korak po korak i utakmicu po utakmicu kao i do sada".

Dobrić je pozvao navijače da budu u "Pioniru" uz ekipu u najvažnijim utakmicama sezone.

"Mi smo se kroz ovih 26 kola borili za ovo što sada imamo, i što moramo da iskoristimo, a to je domaći teren i naši navijači na tribinama. Čeka nas teška utakmica, ali sa našim navijačima u ovakvim situacijama je uvijek lakše. Na toj atmosferi na tribinama koju prave naši navijači zaista nam zavide mnogi. Mi smo zajedno prošli toliko toga u prethodnim sezonama sa našim tribinama i navijačima, kreće plej-of, utakmice za trofeje, trenutak kada su nam potrebne pune tribine i podrška da krenemo dobro i pobjedom u ovu završnicu. Mislim da im posebna pozivnica za četvrtak nije potrebna, znaju šta im je činiti", dodao je Dobrić.

