Zviždao mu Pionir, ali i skandirao njegovo ime! Omić o duelu sa Zvezdom: Idemo u Beograd po pobjedu!

„Znam šta sam uradio za Zvezdu“, kaže nekadašnji centar crveno-bijelih Alen Omić, koji sada dolazi u Beograd sa Cedevita Olimpijom.

Izvor: ABA liga/Igokea/Nikola Vuruna

Od zvižduka do ovacija – tako je izgledao boravak Alena Omića u Crvenoj zvezdi tokom 2018. godine.

Istrpio je zvižuke i uvrede „Delija“ zbog njegove nacionalnosti, a onda dočekao da cijeli Pionir skandira njegovo ime poslije odlične partije protiv podgoričke Budućnosti.

Alen Omić sada igra vrlo dobru sezonu u Cedevita Olimpiji, iako je njegov učinak na drugom polufinalnom duelu protiv Igokee m:tel u Laktašima ostao na osam skokova, bez poena.

„Oni su ušli agresivno u drugom poluvremenu, ali kada smo mi pogodili te šuteve znali smo da ima još, da nije kraj utakmice, da imamo vremena da se vratimo. Imali smo glavu na mjestu, znali smo naš cilj i to smo ostvarili. Idemo kući srećni i zadovoljni i čekamo sljedećeg protivnika za sedam dana“, rekao je Omić u izjavi za MONDO.

A naredni protivnik je „njegova“ Crvena zvezda, sa kojom je te 2018. osvojio ABA Superkup i bio prvak Srbije, uz priznanje za MVP-a plej-ofa.

Omić ne razmišlja mnogo kako će ga dočekati navijali Crvene zvezde kada počne polufinalna serija ABA lige u kojoj će Cedevita Olimpija prvo gostovati u Beogradu.

Izvor: kk crvena zvezda

„Idemo dole, ja znam gdje sam igrao i šta sam uradio za Zvezdu dok sam bio dole. Tako radim za svaki klub u kojem sam igrao, tako da ću ići dole pozitivan, sa pozitivnim razmišljanjem i idemo dole po nove pobjede i dobre utakmice“, poručio je Omić.

Kada je igrao za Zvezdu, crveno-bijele je vodio Dušan Alimpijević, srpski stručnjak koji je ove sezone napravio fantastičan uspjeh i plasirao se sa Bursom u finale Evrokupa.

Na tom putu Bursa je prvo napravila senzaciju eliminisavši Partizan, predvođen Željkom Obradovićem, a onda izbacila i Cedevita Olimpiju.

Centar Cedevita Olimpije, međutim, ističe da to nije čudo i kaže da navija za Alimpijevića u finalu.

„Ne gledam na Bursu kao čudo. Znam ko je trener tamo i kakav posao radi . Alimpijeviću ovom prilikom čestitam i želim mu sve najbolje u finalu. Nije to čudo ni kada su oni dobili Partizan, kada igraju tako jako. Pobijedili su nas kući, ali nije to iznenađenje, bore se kao svaka ekipa, pokazali su da to mogu, u finalu su zasluženo i ja im želim sve najbolje dalje“, zaključio je Omić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!