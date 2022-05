ABA liga se sigurno neće raspasti! Direktor Igokee: Srbija "izbacila" više igrača od Hrvatske, zato su nezadovoljni

Odgovor Košarkaškom savezu Hrvatske stigao je od Vuka Radivojevića, direktora Igokee m:tel

Izvor: MN PRESS

Predstavnici Košarkaškog saveza Hrvatske pozvali su svoje timove da napuste ABA ligu, Dino Rađa, tamošnja legenda i funkcioner, javno je zapitao šta je ona donijela tamošnjim ekipama i do 13. maja se očekuje njihova definitivna odluka.

Reagujući na tu vijest, sportski direktor Igokee Vuk Radivojević rekao je da nema dileme oko jednog - ABA liga će preživjeti.

“ABA liga se sigurno neće raspasti. Liga je dostigla veliku stabilnost i razvija se iz godine u godinu. Moje mišljenje je da je ABA liga potrebna regionu i da niti jedan savez u regionu ne može samostalno da napravi ligu na tom nivou. Hrvatski košarkaški savez već duže vrijeme ima nešto protiv ABA lige, ali to je njihova stvar. Ja se ne slažem sa njihovim stavovima. Mislim da bi im istupanje iz ABA lige stvorilo problem. Smatram da bi, u tom slučaju, teško mogli da dovedu i hrvatske igrače, one bolje, u svoje klubove, jer oni dolaze da igraju ABA ligu. Za mene je sve ovo jedna velika glupost, koja nam nije potrebna u ovom trenutku, ali to je njihova stvar", kaže Radivojević za ATV.

On je komentarisao i tvrdnje Dina Rađe da se "ABA liga pretvorila u poligon Crvene zvezde i Partizana za dovođenje stranaca".

"Ne želim uopšte da se kroz ovu priču proteže da hrvatski klubovi imaju nešto protiv srpskih i obrnuto i da pričamo jedni protiv drugih. To nam apsolutno nije potrebno. Dino Rađa je bio veliki košarkaš i veoma poštujem sve ono što je uradio na terenu, ali ja se ne slažem sa njegovim mišljenjem. U Srbiji se radi na razvoju mlađih kategorija i u zadnje vrijeme, Srbija 'izbacila' dosta mladih igrača mnogo više nego što je to uradila Hrvatska. Vjerujem da su zbog toga u Hrvatskoj nezadovoljni, ali nije u redu da to svaljuju na ABA ligu", poručuje Radivojević.

Radivojević kaže i da je regionalno takmičenje veoma korisno za razvoj mladih igrača, pa navodi i konkretan primjer velike koristi jednog hrvatskog kluba.

"Smatram da bi im se mladi igrači mnogo bolje razvijali kroz ABA ligu nego kroz neko drugo takmičenje. Uzmimo primjer Cibone koja je, po meni, uradila odličnu stvar ove sezone. Napravili su tim sa mladim igračima, a Roko Prkačin i svi ostali igrali su veoma dobro. Sa druge strane sumnjam da bi bilo ko primijetio njihov napredak da nisu igrali ABA ligu", kaže Radivojević.