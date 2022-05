Zvezda oprezna poslije pobjede! Radonjić upozorava: Da vidimo kako stoje stvari!

Dejan Radonjić je pozvao na oprez poslije pobjede protiv Cedevita Olimpije na startu polufinalne serije ABA lige.

Izvor: ArenaSport/Screenshot

Crvena zvezda se približila plasmanu u finale ABA lige. Na startu polufinalne serije regionalnog takmičenja upisana je pobjeda. Savladana je Cedevita Olimpija (93:80).

Meč je prelomljen krajem treće i početkom četvrte četvrtine kada je Nikola Ivanović napravio ključnu seriju. Prije toga su veliki doprinos dali Nikola Kalinić i Luka Mitrović. Naredni meč se igra u ponedjeljak u Ljubljani (18.30 časova).

Poslije duela u "Pioniru" je Dejan Radonjić imao šta da kaže. Imao je i pohvale i zamjerke na račun svojih izabranika poslije duge pauze pošto je posljednji meč odigran 23. aprila protiv Igokee.

"Zadovoljan sam pobjedom. To je bilo najvažnije. Što se tiče samog toka utakmice, imali smo u prvom dijelu dosta problema u odbrani odnosno bolja realizacija rivala. Nismo uspjeli da iskontrolšemo neke stvari, primili smo 48 koševa, imali smo prednost što je bilo značajno. U drugom dijelu smo gradili rezultat i uspjeli da povedemo. Okrećemo se sljedećem meču odmah. Hvala navijačima na podršci u značajnom momentu zbog više aspekata. Pričali smo već dosta o tome, ne bih se ponavljao", počeo je Radonjić.

Naglasio je da reakcija igrača nije bila problem, već činjenica da nije bilo takmičarskih mečeva.

"Precizno govoreći nismo imali problem sa reakcijom ni prije ni tokom meča. To su neki potpuno drugi elementi koji su bili za oprez zbog pauze koja je bila i onoga što smo radili tokom pauze i svih povreda. Da budem jasan i precizan. Značajno je što smo pobijedili, mora da se napravi analiza zbog sljedeće utakmica i nadam se sljedećih mečeva. Generalno, s obzirom na ovo što smo imali od 23. aprila do danas, stava sam da je moglo da bude i lošije i bolje i ovako. Sve to što smo prošli nas je stavilo u poziciju da čekamo meč da sagledamo situaciju i da vidimo u kakvom smo statusu."

Nije htio da priča o pojedincima.

"Igrali smo 40 minuta protiv ekipe koja ima izuzetan napadački potencijal, znali smo da ne smijemo da dozvolimo da primimo 48 koševa kao u prvom meču. Povezane su tu neke stvari, gradili smo rezultat, igrači su imali neke svoje momente. Treba dobro sagledati situaciju i zbog onoga prije i zbog onoga što slijedi. Da vidimo kako da neke stvari koje evidentno nisu bile kakve želim popravimo. Imamo samo nekoliko dana, a tu je nekoliko igrača koji su daleko od nekog svog objektivnog stanja."

Nikola Ivanović creates space with a stunning dribble move and drains a BIG 3-pointer.#ABAPlayoffs@kkcrvenazvezdapic.twitter.com/LEgl0zHpnK — AdmiralBet ABA League (@ABA_League)May 12, 2022

Na pitanje šta može da bude razlika između ovog i narednog meča je stigao i da se našali.

"Igramo u Ljubljani", nasmijao se Radonjić.

Potom je nastavio.

"Biće nam to četvrti duel. Prvi u Beogradu je bio sa drugačijim sastavom Cedevita Olimpije. Pokušaćemo neke stvari da korigujemo. Prije svega da analiziramo našu situaciju na ono što smo prošli i da pokušamo da napravimo pripremu za meč. Veliki respekt za protivnika. Napadački potencijal je ogroman, što su pokazali više puta. Mi smo napadački bili dobro raspoloženi što nam je dalo plodove. Ne znači da to u narednom meču neće biti dugačije. Imamo ozbiljnog protivnika koji igra na svom terenu. Željeće da se vrate u 'Pionir' opet, mi imamo svoje ciljeve", zaključio je Radonjić.