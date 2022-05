Od Zvezde očekujte atipične stvari! Radonjić oprezan pred polufinale ABA lige - Razumite, to nije realno!

Crvena zvezda dočekuje Cedevita Olimpiju na startu polufinalne serije ABA lige. Radonjić i Lazić oprezni.

Duga pauza je završena, završnica ABA lige počinje. Vrijeme je za one najvažnije mečeve koje Crvena zvezda počinje u "Pioniru" u četvrtak (19 časova) protiv Cedevita Olimpije. Serija se igra na dvije pobjede što dodatno daje na značaju utakmice na domaćem terenu.

Svjesni su dobro toga i u crveno-bijelom taboru. O tome su na konferenciji za medije pričali trener Dejan Radonjić i kapiten Branko Lazić. U prvi plan su stavili prinudni odmor koji su imali poslije meča sa Igokeom, dok su čekali rasplet četvrtfinalnih mečeva i protivnika u narednoj rundi takmičenja.

Šef struke tima sa Malog Kalemegdana je istakao da upravo zbog toga ne može da prognozira kako će njegov tim izgledati na parketu.

"Odigrali smo posljednji meč 23. aprila protiv Igokee, poslije toga smo ušli u period koji smo iskoristili da uradimo sve ono što je moglo da se napravi u okolnostima koje su tu. Nismo bili u prilici da imamo ovakav raspored ni nekih ranijih godina. Poslije dijela sezone gdje smo mjesečno znali da igramo i 12 utakmica, došli smo do perioda kada smo bili nekoliko dana na poštedi, zatim ušli u trenažni proces, koristili smo vrijeme da bi uspjeli da napravimo što je moguće više. Nismo bili u prilici da nađemo sparing partnere što nam je remetilo planove", počeo je Radonjić.

Pohvalio je protivnika.

"Došli smo na par dana do meča sa Cedevita Olimpijom. Jedan ogroman respekt imamo prema ekipi koja je napravila promjene poslije tih početnih mjeseci i uradila korekcije koje su im donijele ogroman napredak u igri i podigla kvalitet do nivoa da su igrali sjajnu sezonu u Evrokupu i došli do plej-ofa. Poslije tih korekcija je to izgledalo značajno bolje, pokazali su da mogu svakoga da dobiju. U dva duela protiv nas, pa i tom prvom gdje su bili ti igrači sa početka su imali prednost koju smo mi stizali. Drugi duel je bio na jedan posjed, napravili smo analize, imaju kvalitet koji zaslužuje ogroman respekt. Individualni kvalitet je veliki, iskustvo takođe. Mi u situaciji kada kroz ovu pauzu smo tražili način da dođemo do nekog saznanja i podignemo kvalitet prije svega kroz treninge, uz želju da se igrači oporave što je dodatno opterećivalo trenažni proces. Sad do momenta gdje treba da vidimo u kom smo stanju."

U redovima Zvezde su oprezni, najviše zbog činjenice da nisu igrali takmičarske mečeve u prethodnom periodu i da tek treba da se vidi stanje igrača.

"Prvi polufinalni meč u seriji na dvije dobijene je od velikog značaja. Sa našim statusom kakav jeste, a to tek treba da vidimo u četvrtak. Navodi nas to na oprez i pokušaćemo dodatno da uradimo sve kako bi unaprijedili određene stvari za koje bi mogli da očekujemo da budu bolji. Treba da budemo spremni da prvenstveno razumijemo, a onda da nosimo činjenicu da nije realno da budemo na nivou igara sa početka sezone. Uticaj svega što je bilo i svega sada, na to će odgovor dati sama utakmica. Treba očekivati i neke stvari koje za ovaj meč možda nisu i za polufinale i važnost meča tipične. Vraćam se opet na tu pauzu i ekipu van takmičarskog ritma. Biće promašaja, pogrešnih dodavanja, izgubljenih lopti, ali takođe moramo u određenim drugim segmentima da nadoknadimo sve to što objektivno imamo u ovom trenutku i što može da bude slabost."

Na direktno pitanje kakvo je stanje igrača i da li su se svi oporavili od povreda je dao zanimljiv odgovor.

"Ono što je trenutno realno reći nismo u najboljem mogućem stanju pričamo o pauzi koja je bila. Imamo nekoliko igrača koji su tek izašli iz povreda, vidjećemo kako će se razvijati situacija. Lazić i Dobrić nisu trenirali skoro sve dane do sada. Cirbes je u nekom drugačijem statusu, moramo i sa te strane da pokažemo razumijevanje i da pokažemo oprez, da vidimo kako će situacija da se razvija, pa da na dan meča donesemo konačnu odluku. To je veoma osjetljivo i nezgodno je za sve nas."

Ponovio je još jednom da će biti oscilacija.

"Imali smo neobičan raspored, nije baš dobro pričati o tim stvarima. Treba vidjeti kako ćemo da izgledamo. Nećemo biti u najboljem mogućem stanju, očekujem da neki drugi segmenti budu nešto što će nam dati mogućnost da nadoknadimo objektivne slabosti koje su za očekivati. Tu treba tražiti neku našu snagu. Što se treninga tiče, želja i motivacija su bili dobri, bavili smo se drugim problemima kojih nije bilo malo."

Pozvao je publiku da dođe u što većem broju.

"U ambijentu koji nam je potreban, jasno je da nam je podrška potrebna. Smatram da poziv da se dođe u dvoranu nije dovoljan, već da treba da urade mnogo toga više da nam pomognu da prevaziđemo trenutnu situaciju. Vidjećemo u kom sastavu ćemo nastupiti"

Novinarima se potom obratio Branko Lazić.

"Konačno se približio i taj plej-of. S obzirom da smo u toj situaciji da imamo tu pauzu između ligaškog dijela i plej-ofa. Iskoristili smo to da se ekipa regeneriše i pripremi za ono što slijedi. Dobro se poznajemo, sve je spremno za jedan fantastičan meč. Sa druge strane je na nama da uđemo što bolje. Imamo tu situaciju da smo bili bez utakmica neki duži period. Uz punu halu i naše navijače vjerujem da ćemo doći do pozitivnog rezultata", zaključio je Lazić.

