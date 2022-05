Obrt! CSKA igra Evroligu sljedeće sezone! Ruski velikan se oglasio pismom, sastanak odluke u Beogradu!

Klub iz Moskve bi naredne sezone trebalo da bude dio elitnog takmičenja. Poslali su već zvanično pismo čelnicima takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Zbog rata u Ukrajini su mnogi sportisti i klubovi kažnjeni raznim sankcijama. Među prvima je to uradila Evroliga odlukom da suspenduje ekipe iz Rusije. Iz takmičenja su izbačeni CSKA, Zenit, Uniks. Potom su se pojavile nove spekulacije o narednoj sezoni.

Predsjednik "armejaca" Andrej Vatutin je istakao da će "biti iznenađen ako budu igrali u Evroligi", ali su se stvari izgleda promijenile. Kako stvari stoje CSKA bi mogao da igra u eliti u narednoj sezoni. Tako tvrdi portal "Eurohoops".

Prema njihovim informacijama iz Moskve su brzo reagovali i već su se obratili čelnicima Evrolige i saopštili su da žele da budu dio takmičenja u sezoni koja slijedi.

"CSKA je poslao pismo Evroligi i potvrdio je da će igrati u Evroligi. Iako se očekuje da drugi ruski klubovi neće moći da učestvuju, slučaj sa CSKA je specifičan jer su dijelom vlasnici takmičenja. Evroliga traži pravni način da to riješi, ali tu postoji previše komplikacija i nema legalnog načina na koji bi to mogli da riješe. Očekuje se da će sve biti poznato na predstojećem sastanku koji će se održati u Beogradu tokom fajnal-fora. Nije isključena ni ideja da CSKA igra mečeve kod kuće u Beogradu, ali je to daleko u ovom trenutku", piše ovaj portal.

Biće zanimljivo vidjeti šta će se sve dešavati u srpskoj prestonici na fajnal-foru koje traje od 19. do 21. maja. Doduše, tu postoji i još nekoliko pitanja poput igračkog i trenerskog kadra, odnosno da li će Nikola Milutinov i Dimitris Itudis ostati u Moskvi naredne godine.