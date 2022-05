"CSKA može da priča šta hoće, neće igrati Evroligu!" Bertomeu objasnio - Problem je ugovor!

"Kada smo suspendovali ruske timove, to je bio tužan trenutak za sve, ali je to bila posljedica odluka koje su donijete", rekao je Španac.

Izvor: MN PRESS

Prvi čovjek Evrolige Đordi Bertomeu govorio je u petak o šansi da Srbija ima dva predstavnika u tom takmičenju, a uz to je najavio i da CSKA po svemu sudeći neće igrati ni sljedeće sezone. I to bez obzira na ugovor koji Moskovljani imaju sa kompanijom "ECA", koja rukovodi ligom.

Španac je u Štark areni rekao da će ruski velikan ostati među vlasnicima najjačeg takmičenja, ali da to ne znači da će nastupati u takmičarskoj 2022/23.

"Preživjeće. Imam advokata koji je ovdje sa nama, ali ću vam dati odgovor. CSKA je među vlasnicima Evrolige i ništa ih u tome ne sprečava, ostaće tu. Mi imamo ugovore sa svima u grupi dobro poznatih klubova. Ruski timovi ne mogu da igraju, a neki ne mogu da igraju protiv ruskih klubova. Imamo problem sa ugovorom, ne sa tim što je CSKA dio vlasništva. CSKA sigurno neće biti udaljena sa dijela vlasništva, ali kada pričamo o učešću CSKA u takmičenju, onda se radi o ugovoru koji imamo sa svakim klubom. Sada je viša sila u pitanju i ne može da se ispuni taj ugovor. Moramo da kažemo da ugovorne obaveze sada nisu moguće i da su suspendovane dok se politička, ekonomska, pravna i sva ta situacija vrati u normalu. Kada će to biti, niko ne zna. Očekivanja su takva za sljedeću sezonu", rekao je Bertomeu.

On je otkrio kada bi moglo da se sazna nešto konkretnije o eventualnom povratku CSKA u elitu. Podsjetimo, uz "armejce" su u Evroligi ove sezone sa velikim uspjehom igrali i Uniks i Zenit.

"Kada se završi Fajnal-for, pripremamo se za sljedeću sezonu. Ima dosta stvari, sastanaka, uglavnom se to dešava krajem juna. S obzirom na trenutnu situaciju i dešavanja u Ukrajini, mora da se riješi što prije, jer ćemo vjerovatno morati da nađemo dva tima koja su spremna da uskoče umjesto ta dva ruska kluba. Da napravimo kalendar, moraćemo možda malo da se ubrzamo".

Bertomeu se osvrnuo i na najavu CSKA da će sljedeće sezone igrati u Evroligi.

"CSKA ima legitimno pravo da to kaže i nema ništa loše u tome, ali je realnost drugačija. Takva da svi razumiju da to ide izvan kapaciteta Evrolige. Pričamo o sankcijama. Kada smo suspendovali ruske timove, to je bio tužan trenutak za sve, ali je to bila posljedica odluka koje su donijete. Možemo da diskutujemo, da ulazimo u proces, ali ako klubovi ne mogu da igraju protiv ruskih klubova, jer im njihove države ne dozvoljavaju, onda nema smisla diskutovati. Nekada su te stvari iznad nas, sve dok rat traje. Nadam se da će se završiti rat uskoro."

