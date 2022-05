Šaras otvorio dušu: U svlačionici je užas! Trener Barse otkrio sve: Loše je, ali o njima treba pričati!

Šarunas Jasikevičijus je bio vidno neraspoložen poslije pobjede svog tima u meču za treće mjesto u Evroligi.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Barselona je treća u Evropi. Na završnom turniru Evrolige je španski klub u meču poraženih polufinalista savladao Olimpijakos i došao do utješne nagrade u elitnom takmičenju.

Nisu se u Barsi pretjerano radovali zbog toga. Potvrdio je to i Šarunas Jasikevičijus na konferenciji za medije poslije utakmice. Nije bilo nikakve euforije niti osmijeha, već je bio vidno utučen zbog poraza od Reala u polufinalu.

Šef struke Katalonaca je odgovarao na pitanja medija i potvrdio je da je stanje u svlačionici veoma loše, a čestitao je i grčkom timu na svemu, posebno njihovim navijačima.

"Čestitam mojim igračima i zahvaljujem se našim navijačima koji su došli da nas podrže. Svi razumiju naša osjećanja o ovom fajnal-foru. Nije lijepo igrati ovu utakmicu. Bio sam zabrinut kako će tim izgledati na terenu, posebno na početku zbog tuge i svega. Pokazali su profesionalizam, odradili su dobar posao. Bilo je važno da izađemo i odradimo posao. Nije nešto bolji osjećaj, mada je malo ljepše. Postoje neke pozitivne stvari, poput Higinsovog povratka. Nadam se da može da uhvati ritam i da bude onaj Kori kog znamo", rekao je Jasikevičijus.

Prije pitanja medija je želio da pohvali grčku publiku koja je napravila sjajan ambijent u Areni.

"Čestitam Olimpijakosu i njihovim navijačima na fenomenalnoj atmosferi, to pokazuje kakvu podršku imaju, to je nešto o čemu mora da se priča, to je prelijepa stvar."

Potom su uslijedila novinarska pitanja o stanju u njegovom timu.

"U svlačionici je fatalno, svi su tužni, u lošem stanju. Ponavljao sam to i poslije polufinala. Znamo da smo propustili veliku šansu. Život se nastavlja. Nije moguće pobjeđivati stalno, momci to znaju, znam i ja. Nažalost, ovo nam se dešava povremeno. Moramo da nastavimo da se borimo. Imamo titulu u Španiji za koju se borimo, treba da se odmorimo i da idemo u plej-of."

Vjeruje da stvari mogu da se poboljšaju u budućnosti.

"Zaključak je isti kao poslije polufinala. Jasno je da imamo dobru ekipu, svi se slažemo da imamo problem da završimo mečeve. To nije ništa novo. Svi znaju da imamo dobar tim i da se borimo za sve trofeje. Bilo nam je važno da pobijedimo, ne po svaku cijenu, zato nam je drago što je Kori odigrao ovako dobro.

I poslije polufinala je pričao da ekipi nedostaje "ubilački instinkt" i da ne umiju da završe utakmicu na pravi način.

"Kod detalja je najbitnije da pričamo o planu igre, da ne poklanjamo stvari, poput faulova, bonusa, pričamo o takvim situacijama, ponavljam to dok im ne otpadnu uši. Da onemogućimo protivničke igrače da rade ono u čemu su najbolji. Ne smijemo da poklanjamo, ubilački instinkt je nešto što pokušavamo i na čemu radimo. Gubimo prednosti u mečevima, morate da ih 'ubijete'. Ako im date šansu, oni će se vratiti, posebno na fajnal-foru."

Na kraju se obratio navijačima.

"Hvala im na podršci. Potrebni su nam. Nijedna ekipa nije perfektna, svaki tim ima mane, stvari na kojima treba da radimo. Ekipa je dala dosta radosti navijačima i jasno nam je da navijači žele titulu u Evroligi. Moramo da nastavimo da radimo, da unapređujemo ekipu i da radimo iz godine u godinu. Za mene se to zove projekat i nastavićemo. Bitno je da zaboravimo ovo što prije. Imamo tim pun iskusnih igrača koji su prošli kroz dobre i loše stvari. U subotu uveče idemo nazad kući, da zaboravimo sve i da se fokusiramo na ACB ligu", zaključio je Jasikevičijus.