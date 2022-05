Laso bez cenzure - priznajem, s*ebani smo! Španac bio brutalno iskren, pa priznao grešku!

Pablo Laso nije krio tugu poslije poraza u finalu Evrolige.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ptovrđuju to i riječi Pabla Lasa. Trener Madriđana obično bira riječi, pazi šta govori na konferencijama za štampu. Sada je bilo drugačije. Nije mogao da kontroliše emocije i izgovorio je iskreno i bez cenzure "s*ebani smo".

To je bila samo potvrda koliko je i njemu teško palo to što nije ponovio uspjeh iz 2018. godine kada je sa Lukom Dončićem pokorio Evropu.

"Čestitam Efesu, bila je ovo duga sezona. Ponosan sam na svoje igrače. Tužan je trenutak sjediti ovdje poslije poraza u finalu, ali je to dio života i košarke", počeo je Laso.

Zatim je otvorio dušu.

"Istina je da smo s*ebani poslije ovoga. U ovakvim momentima pomisliš 'dođavola sve, možda je bolje da smo ispali prije plej-ofa'.Međutim, onda shvatiš da ima 16 timova koji nisu došli do ovog finala. Kada izgubiš djeluje loše. Probao sam i momcima da kažem da treba što prije ovo da zaboravimo. Radili smo naporno da bismo došli do ovoga. Uradili smo mnogo dobrih stvari. Na kraju nismo uspjeli da prelomimo."

U dramatičnoj završnici je djelovalo da je Real možda mogao da pravi faul i da ima posljednji napad. Branili su šut, poslije kog niko nije uspio da uhvati loptu, pa je vrijeme isteklo.

"Bilo je 17 sekundi do kraja, imali smo samo poen minusa. Sad je lako reći da je trebalo da pravimo faul i možda je i trebalo to da radimo. Smatrao sam da imam dovoljno vremena, da možemo da odbranimo napad i da mi imamo loptu. Nismo uhvatili skok, oni su odigrali pametno. Gledajući iz ove perspektive da, trebalo je da pravimo faul."

Gledao je Laso dugo u statistiku i vidio da je njegov tim promašio šest slobodnih bacanja, uz samo 18 odsto šuta za tri (6/33).

"Ekipu kao Efes, koja je ofanzivno talentovana ovoliko spustiti na samo 58 poena je velika stvar. Defanzivno smo bili dobri, ofanzivno ne. Gledam statistiku, vidim procente. Košarka je jednostavna, ako pogađaš sve ide lakše, mi to nismo radili. Da li bih nešto muhenjao? Ne, iskreno. Ne bih. Uradili smo dobre stvari, samo nismo pogađali i to je to. Cuhenim ove momke, naporno su radili."

Na kraju je usluhedilo pitanje o turskom timu - da li su oni najbolja ekipa u istoriji?

"Ne. Sjajan su tim, ali nisu najbolji ikada", zaključio je Laso.