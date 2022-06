Trofeji se osvajaju na terenu, a ne pritiscima! Ostoja Mijailović se oglasio pred derbi sa Zvezdom

Prvi čovjek Partizana reagovao je nekoliko sati pred derbi Partizana i Crvene zvezde u ABA ligi.

Partizan i Crvena zvezda igraju večeras od 18.30 četvrtu utakmicu finalne serije ABA lige, a uoči ovog duela oglasio se predsednik crno-bijelih Ostoja Mijailović.

U izjavi za "Telegraf", Mijailović se prije svega osvrnuo na incidente koji su se dogodili u trećoj utakmici serije. Susret je u samom finišu čak i prekinut zbog ponašanja navijača, a Mijailović kritikuje izgrednike i podsjeća da je klub apelovao na njih i učinio sve kako bi smanjio tenzije uoči duela.

"Na prvom mjestu, moram da istaknem da smo na vrijeme, jasno i nedvosmisleno rekli i javnosti i našim navijačima kako ne želimo na utakmici nikakav revanšizam za dešavanja iz utakmice broj 1 i naročito utakmice broj 2. Ne mogu da prihvatim lošu sliku o navijačima Partizana zbog neodgovornih ljudi kojih prema realnoj procjeni nije bilo preko 200. Oni sebe nazivaju navijačima i predstavljaju se kako vole klub, a klub zbog njih plaća po 500 kazni i sada igra pred zatvorenim dijelom tribina. U interesu svih koji istinski vole Partizan, a nisu tu da ispoljavaju neke druge stvari je da danas sve protekne mirno i da se sva energija usmjeri na podršku našim igračima", rekao je Mijailović i dodao:

"Nikada neću prihvatiti poziciju u koju se perfidno svojim saopštenjima i po jutarnjim programima stavlja naš rival, a to je da njima neki trofeji pripadaju. Trofeji se na terenu osvajaju, a ne pritiscima ili kreiranjem lažne slike o nama putem ucjenjenih pojedinaca ili preko dobro poznatih medijskih redakcija. O licemjerju i lošoj atmosferi pričaju oni koji su zlu krv unijeli u našu košarku mnogo prije mog dolaska, pa to je čista uvreda za inteligenciju svakog normalnog čovjeka, bio on partizanovac ili zvezdaš".

Ostoja Mijailović se osvrnuo i na ponašanje navijača Crvene zvezde u ovoj seriji.

"Je l' su to isti oni koji kreiraju atmosferu da se vrijeđa najtrofejniji evropski trener i najbolji srpski trener svih vremena? Onaj isti koji im je iz Turske donio preko dva miliona evra od obeštećenja za njihove igrače? Tada je bio veliki Žoc, a sada kada im je rival onda je „Turčin“. Jel su to oni koji kada sa tribina viču „Vrati konju glavu Zorane“ optižuju Zorana Savića da ih provocira jer se tom skandiranju nasmije? Pa ko će u takve zamjene teza da povjeruje?".

Prvi čovjek Partizana poručuje da će nakon završetka serije izaći sa konkretnim informacijama o finansijskom poslovanju kluba

"Danas je košarka najvažnija, a nakon plej-ofa ćemo izaći sa podacima koliko smo novca dobili od države, koliko od karata, koliko su članovi Upravnog odbora donijeli svog novca, a koliko sam novca dao ja kao predsjednik kluba. Volio bih da vidim i drugi ljudi koji upravljaju klubovima od javnog značaja koliko su svog novca dali. Da se i tu podvuče crta. Pričaćemo i o poreskom dugu, on je veliki, opterećuje nas i postoji unazad 20 godina. To je problem na čijem se rješavanju radi i nije sada trenutak da mnogo elaboriramo. Postoji i za to predlog rješenja koje vjerujem da će biti u redu. Svakako nećemo praviti pravne zavrzlame da državi platimo samo 2,5% poreskog duga kao što smo imali slučaj u bližoj istoriji 2-3 kluba jednog gazde", zaključio je Ostoja Mijailović.