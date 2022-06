Da se protivnički igrač tako ponaša! Radonjić razočaran zbog provokacije Trifunovića - "Osjećam se jako loše!"

Dejan Radonjić još jednom nije želio da komentariše rad arbitara.

Crvena zvezda je ubjedljivo poražena od Partizana u četvrtom meču finala ABA lige, a trener poraženog tima Dejan Radonjić je poslije pričao i o incidentu koji se desio na samom finišu meča.

Tada je košarkaš Partizana Uroš Trifunović poslije postignute trojke, kada je pitanje pobjednika odavno bilo riješeno nesportski reagovao ispred klupe Crvene zvezde.

"Zamoliću da pozovem naše navijače navijače da dođu i da nas bodre, da nam pomognu da dođemo do pobjede protiv vječitog rivala. Da budu glasni i da budu korektni. Nikome nije prijatno ako imamo situaciju da pritrči igrač na kraju meča i da se ponaša prema nama ovako kako se ponaša. Ne bih volio da to izazove neku reakciju kod navijača i da to ode u nekom drugom pravcu. Ono što sigurno znam je da 280 minuta koliko smo do sada igrali protiv Partizana niko od nas nije pokazao loše ponašaje, a kamoli nepoštovanje. Osjećam se jako loše, iskren da budem i iskoristio bih priliku da saopštim našim navijačima da ne treba da posmatraju na bilo koji način ni to niti bilo šta drugo osim da korektno navijamo. Znam da to neće biti lako jer još kao igrač sam iskusio mnogo ovakvih stiuacija i osjetio sam to na svojoj koži. Ali eto da iskoristim priliku da pokušam da uradim nešto na neki način", rekao je Radonjić na samom kraju konferencije za medije.

Pogledajte tu situaciju:

Pred majstoricu koja se igra u ponedjeljak nije želio da priča o šansama oba tima.

"Rekao sam na početku da jako veliki respekt imam prema Partizana i najavio sam velika borba. Šansama, prognozama i procentima se ne bi bavio. Ono što želimo je da dođemo do šanse da još jednom savladamo Partizan", istakao je Radonjić.

