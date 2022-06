Igokea m:tel osmi put šampion BiH! Sloboda "pregažena" u Laktašima za novo slavlje!

Uspješna sezona "igosa" krunisana još jednim peharom.

Izvor: YouTube/KS BIH/Screenshot

Košarkaši Igokee m:tel osvojili su osmu titulu šampiona BiH.

Tim Dragana Bajića tako je na sjajan način krunisao odlične partije ove sezone - osvojena je dupla kruna, Prvenstvo i Kup BiH, dok su "igosi" imali izuzetno zapažen nastup i u FIBA Ligi šampiona.

U odlučujućem 10. kolu Lige 6 Aleksandrovčani su deklasirali Slobodu iz Tuzle 80:53 (25:13, 21:14, 21:13, 13:13), te tako poslije 2001, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2020. godine još jednom donijeli pehar u svoj grad.

Aleksandrovčani su gostima dopustili samo uvodno vođstvo 2:0, nakon čega su preuzeli stvari u svoje ruke i već u prvoj četvrtini stigli do dvocifrene prednosti. Držali su se Tuzlaci do petog minuta, nakon čega je uslijedila serija "igosa" 13:0.

Tim Dragana Bajića na prvu pauzu otišao je s prednošću od 12 poena, 25:13.

Istim tempom domaći su nastavili i u drugoj četvrtini. Konstantno je rasla prednost Igokee m:tel, a najviše problema gostima zadavao je Dešon Stivens, koji je za 20 minuta sakupio 10 poena.

Do najveće prednosti Bajićev tim stigao je u 18 minutu (plus 19), te je ovu prednost sačuvao do kraja prvog poluvremena - (46:27).

Ista slika viđena je i u nastavku. Domaći su sigurno držali prednost, čak 27 razlike bilo je uoči odlučujućeg kvartala, u kojem su košarkaši Igokee m:tel "povukli" ručnu, te uprkos tome zabilježili ubjedljiv trijumf.

Nikola Tanasković na kraju je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 17 poena, Stefan Đorđević ubacio je 12, a po 10 su dodali Aleksa Radanov i Dešon Stivens, koji je sve poene postigao u prvom poluvremenu. U poraženom sastavu najbolji je bio Ibrahim Durmo sa 14 poena.

Podsjetimo, prošle sezone do slavlja bez borbe stigli su košarkaši Širokog, nakon što je otkazan plej-of, u kojem nisu željeli da učestvuju igokea, Borac i Sparsi.

Još uvijek nije poznato ko će od bh. ekipa nastupiti u ABA 2 ligi, dok je nastup u najjačoj regionalnoj ligi rezervisan za Igokeu m:tel.

Na drugom mjestu sezonu su okončali košarkaši Širokog, koji su na kraju poraženi od Sparsa. Upravo su Sarajlije ovim trijumfom stigle do treće pozicije na kraju. Leotar je završio četvrti, Borac peti, a Sloboda peta.

LIGA 6 - 10. KOLO:

Borac - Leotar 82:80

Igokea - Sloboda 80:53

Spars - Široki Brijeg 91:88