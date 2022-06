"Pola mojih igrača nije znalo da uđe u Pionir, tolika je razlika!" Jovanović iznenadio Zvezdu pa otkrio ključ pobjede!

Trener Mege bio je jasan - promjena odbrane je bila važna, ali ne i presudna!

Izvor: Youtube/screenshot/KK Mega Mozzart

Mega je uspjela! Posijle teškog poraza u "Pioniru" u prvom mečum tim Vladimira Jovanovića savladao je favorizovane crveno-bijele na svom terenu i došao do majstorice!

Trener Mege Vladimir Jovanović je na konferenciji za novinare prvo čestitao protivniku na fer i korektnoj borbi, a onda je čestitao i svojim igračima na pobjedi koju su zaslužili.

"Jako bitna utakmica. Nama je, bez obzira na tu Zvezdinu pobjedu u "Pioniru" koja se podrazumijeva, bilo mnogo teško da spremimo ovu pobedu, a opet mnogo važno. Rekao sam igračima i u svlačionici, zaslužujemo da produžimo seriju. Ne zbog ovog drugog poluvremena, već zbog cijele sezone. Ovi momci su jako pošteni, mladi momci koji rade 10 mjeseci, prije svega zbog njih mi je drago što će ova serija da ode u treću utakmicu", rekao je on na startu.

Promjena odbrane i ulazak u zonu u drugom poluvremenu su poremetili crveno-bijele, ali to nije bilo ključno, Ono što je presudilo je pristup.

"Mi smo prije svega odbranom i promjenom odbrane, ali i energetski pod oba koša načinom na koji smo pristupili praktično uveli utakmicu u neki egal. Imali su oni problem na našu zonu, ali ja bih rekao da smo i većom ažurnošću u napadu i u odbrani zasluženo dobili. Čestitam mojim momcima, ovo im je nagrada za cijelu sezonu i ozbiljan rad", jasan je bio Jovanović.

Sada slijedi treći meč u "Pioniru", a atmosfera hale pune protivničkih navijača može biti problem za ekipu Vlade Jovanovića.

"Mi smo taj problem ove godine osjetili tokom Jadranske lige kada smo igrali protiv većih klubova. Veći dio tima, skoro 50 odsto ekipe nije imao takvo iskustvo. Da se malo našalim, ali u toj šali ima dosta istine, meni je pola ekipe jedva našlo ulaz u "Pionir" za prošlu utakmicu, tolika je razlika između nivoa na kome su sad i na kome će nadam se biti", objasnio je slikovito Jovanović.

Sada na njemu kao na treneru nije da posebno spremi tim, već da ih zadrži za zemlji.

"Posebna neka priprema ne, sve što bi se reklo na osnovu motivacije ne, sve što bi rekli napravilo bi kontra efekat. Zvezda i publika će da odrade moj posao što se tiče motivacije. Moj posao sa mladim timom je da im pokušam da im objasnim da je to utakmica kao i svaka druga. Poslije tog uvodnog naboja koji će sigurno da postoji nadam se da će odraditi posao kao ovdje... Naravno da će to biti daleko teže jer je "Pionir" težak teren, ne samo za nas, nego i za timove mnogo većeg nivoa. Očekujem tešku utakmicu, očekujem samo da budemo pravi, bez obzira na rezultat", zaključio je on.

Jedan od najboljih na ovom meču bio je Matej Rudan, koji se složio u ocjeni da je drugačija energija u drugom dijelu meča bila ključ pobjede.

"Prvo čestitao bih Crvenoj zvezdi na fer i korektnoj igri. Prvo poluvrijeme se nismo borili, ubili su nas agresivnošču, a u drugom poluvremenu smo se puno više borili, uhvatili smo te bitne skokove, dali bitne trojke i kroz mnogo veću agresivnost na kraju dobili utakmicu", zaključio je Rudan.

