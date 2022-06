Napustio je tim i sigurno se neće vraćati: Mnogi traže najboljeg strjelca ABA lige!

Najefikasniji igrač ABA lige za prošlu sezonu Brajs Džons napustio je ekipu i neće nastavljati karijeru u redovima "pantera".

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

FMP je zaigrao košarku poslije 44 dana i to u finalu Košarkaške lige Srbije u meču sa Crvenom zvezdom. Ubjedljivo su izgubili, ali su prije toga dobili i jednu sjajnu vest.

Tim će od naredne godine igrati i u Evropi, gdje će nastupati u FIBA Ligi šampiona, gdje kreće od kvalifikacija. Ipak to će morati da uradi bez Brajsa Džonsa koji se definitivno neće vraćati u redove "pantera". To je otkrio trener ovog tima Nenad Stefanović.



"Što se tiče Džonsa sigurno je napustio ekipu i neće se vraćati u FMP. Već sad je bilo ozbiljno interesovanje za njega od polusezone. Ništa dramatično se nije desilo, prosto smo zajednički procijenili da je najbolje da se vrati kući", naveo je na konferenciji za medije poslije meča.

Ni drugi Amerikanac iz redova FMP-a nije mogao da nastupi, a to je Geret Nevels. Sjajni bek ipak nije bio tu zbog povrede, tj. zbog stanja njegove ruke koje i dalje nije dobro.

"Što se tiče Nevelsa, ja sam istakao da je on igrao sa 30 odsto stanja svoje ruke, ona nije u dobrom stanju i dalje i vjerujem da će to biti ok u narednom periodu. Nadam se da će on ostati kod nas", naveo je Stefanović.