Kalinić zagrlio pehar, pa pričao u budućnosti u Zvezdi: Možda i najljepše do sada, a za ostanak ćemo tek da vidimo!

Nikola Kalinić je osvojo svoju drugu titulu šampiona Srbije u dresu Crvene zvezde.

Crvena zvezda je savladala FMP u Železniku i osvojila novu titulu šampiona Srbije, a ukupno 22. pehar prvaka države u svojoj istoriji. Time su prestigli Partizan, a povratnik u redove crveno-bijelih Nikola Kalinić uzeo je svoj drugi pehar u KLS-u.

Prošlu titulu osvojio je sa Zvezdom 2015. godine, a sada je naglasio da se osjeća sjajno nakon trećeg pehara uzetog u ovoj takmičarskoj godini.

"Osjećamo se sjajno, umorno malo poslije svih ovih utakmica. Pokazali smo da smo ove godine najbolja ekipa. Imam sreću da je bilo puno lijepih godina, ne bih izdvajao, ali super godina kao i svaka. Naučio sam nešto novo, uzeo novi trofej, a možda zbog nekih stvari van terena najljepša do sada. Sa godinama sam naučio da ne vrednujem samo pobjede, ali naravno da je ljepše kada osvojiš trofej. Generalno bilo mi je lijepo, sem tih par nedjelja koje su bile čudne", rekao je Kalinić aludirajuči i na to što je neposredno pred finale ABA lige dobio dijete.

Što se tiče same utakmice naglasio je da je FMP dobro reagovao poslije poraza u prvom meču, ali i da su dva košarkaša nedostajala crveno-bijelima.

"Utakmica sjajna, pokazali smo opet da smo najbolja ekipa u regionu i u Srbiji. Trostruka titula i to je to!", dodao je on.

Na kraju je dobio pitanje i da li ostaje u Crvenoj zvezdi naredne sezone.

"To ćemo da vidimo, tek smo završili i vodićemo razgovore. Ne znam još ni ja", odgovorio je Kalinić.

