"Samo mi unutra znamo kako nam je bilo!" Radonjić otvorio dušu o najtežoj sezoni u karijeri i peharima za istoriju!

Trener Crvene zvezde govorio je o svim teškoćama za njegov tim nakon maratonske sezone i tri titule.

Izvor: MN PRESS

Dejan Radonjić je proslavio svoju 15. titulu na klupi Crvene zvezde pošto je njegov tim u sezoni u kojoj je odigrao više od 80 utakmica uzeo tri pehara.

Na kraju svega iskusni strateg je naglasio da može da bude samo prezadovoljan učinjenim u ovoj sezoni nakon svih problema koje je tim imao, od povreda do korone i gustog rasporeda

"Poslije jedne izuzetno teške, naporne i zahtjevne sezone večeras smo trećim trofejem uspjeli da završimo sve to. Vjerovatno bi mnogo toga moglo da se priča, ali probaću da budem što kraći. Sezona koja je maltene od prvog dana bila praćena ozbiljnim problemima gdje smo u pripreme ušli sa povredama. Vidjeli ste da ni večeras nismo bili kompletni, Tokom cijele sezone smo probali da nađemo način da budemo dobri. Nemam tačan podatak što se tiče ABA lige, ali Evroliga kroz koju smo prošli u 29 mečeva smo bili bez pet, četiri, tri, dva, nekad bez jednog igrača. Ponavljao sam koliko je to bilo teško ali mislim da nije bilo adekvatno shvaćeno", počeo je Dejan Radonjić.

On je naglasio da je njegov tim dao sve od sebe da uradi ono što je na kraju uspio, da bude konkurentan, da pobjeđuje i da osvaja titule.

"Sezona kroz koju smo išli i gradili je i pokušavali da napravimo ambijent koji bi nam omogućio da budemo konkurentni u situaciji kada smo bili svjesni naših problema, a i izazova koji je bio pred nama u Crvenoj zvezdi. Na kraju smo došli do završetka sa trofejem i naravno čestitao bih svima na ogromnim naporima čitave sezone", dodao je on.

Potom je čestitao svima u klubu, od predsjednika, preko igrača, stručnog štaba sve do navijača na velikim uspjesima i naglasio da je jako srećan na kraju godine.

"Vidjelo smo da smo umorni mnogo, a samo mi unutra znamo koliko je sve ovo bilo teško, naporno i izazovno, kroz šta smo sve prošli i šta smo sve uradili. Moram da kažem da sam mnogo srećan."

Upitan je i da li mu je ovo najteža sezona u karijeri.

"Ovo je sa različitih aspekata jedna od najtežih sezona. Naravno bilo je ta sezona u kojoj smo se borili da se poslije dugog niza godina dođe do uspjeha, poslije godina u kojima se trofeji nisu osvajali. Sigurno da će ta sezona po mnogo čemu ostati upamćena. Ja sam u jednom trenutku u pauzi dok nisam radio pa sam gledao neke naše utakmice sebe hvatao i dolazio do nekog novog razmišljanja da nisam bio dovoljno ni svjestan veličine svih tih uspjeha. Naravno ni za ovo sad će mi trebati vremena da vidim šta smo sve napravili ove sezone i kako je to sve bilo i u kojoj smo mi ulozi bili i u kojoj smo ulozi bili od početka ove szeone i kako smo sve to uspjeli", zaključio je on.

