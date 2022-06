Sve titule zlatne generacije Crvene Zvezde: Dejan Radonjić i njegova četa osvajača – evo koliko imaju pehara!

Crvena zvezda u košarci ovo nikada nije doživjela i ekipa koju vodi Dejan Radonjić se sa pravom može nazvati zlatnom generacijom kluba. Uostalom, brojke su jasne.

Izvor: MNPRESS

Crvena zvezda savladala je FMP u finalu Košarkaške lige Srbije i uspjela da osvoji svoju treću titulu ove sezone. Nakon dvije titule koje su ostvarene pobjedama nad Partizanom uzeta je i istorijska 22. titula šampiona države.

Time je tim sa Malog Kalemegdana prestigao Partizan sa kojim se prošle godine izjednačio po broju trofeja prvaka SFRJ, SRJ, SCG i Srbije, redom država u kojima su se ovi timovi takmičili.

Mnogo je poznatih lica u ovom timu, a samo je pet igrača u ovom timu ove sezone prvi put uzelo trofej sa crveno-bijelima. Svi od ranije imaju iskustvo osvajanja titula sa crveno-bijelima, a neki su odavno premašili dvocifren broj titula.

Generacija koja je poslije decenija čekanja donijela titule na Mali Kalemegdan i sada je na neki način tu. Od kapitena, trenera, dva bivša kapitena, nekoliko MVP-eva takmičenja u prethodnim godinama, ovaj tim je dobro poznat. A koliko je uspješan? Broj titula to sam govori. Do sada Crvena zvezda nije imala ni izbliza uspješnu generaciju, a teko je zamisliti da će rekorde koji su sada postavljeni neko prestići.

Pa da vidimo, koliko titula zapravo ima tim koji je ove sezone u preko 80 utakmica donio crveno-bijelima tripletu, Evroligu i mnogo radosti.

BRANKO LAZIĆ – 20 TITULA

Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde, rekorder po broju utakmica odigranih u crveno-bijelom dresu, a od ove sezone, zanimljivo, i rekorder po broju faulova napravljenih u ABA ligi. Stameni defanzivac je ljubimac navijača i stub ekipe.

Godinama je već kapiten, a i prije nego što je dobio traku svi su ga vidjeli kao predvodnika i srce tima. Najviše ima titula u Košarkaškoj ligi Srbije. čak sedam, potom slijedi po šest titula u ABA ligi i Kupu Radivoja Koraća, a na sve to i jedini ABA Superkup koji je osvojio tim 2018. godine.

Odavno je prešao dvocifren broj trofeja, a više od pola ovih pehara je on lično podigao kao kapiten ekipe!

DEJAN RADONJIĆ - 15 TITULA

Izvor: MN PRESS

Dejan Radonjić je opet to uradio! Trener koji je vratio titule u tribine ovog kluba vratio se prošle sezone i nastavio da popunjava muzej košarkaške sekcije crveno-bijelih.

Pričao je o tome koliko je bilo teško sve ovo uraditi, a osim sadašnje triplete istakao je prve titule koje je osvajao sa crveno-bijelima prije gotovo pune decenije kao najbitnije za ono gdje je klub sada. Klub koji je dugo čekao "sljedeću sezonu" da bi napao trofej odavno to više ne čeka, već iz godine u godinu dominira.

A Dejan Radonjić je ključni čovjek u tom poduhvatu. Što se brojki tiče one su ovakve – po pet trofeja u ABA ligi, Košarkaškoj ligi Srbije i Kupu Radivoja Koraća.

LUKA MITROVIĆ – 13 TITULA

Izvor: MN PRESS

Jedan od tri igrača u sadašnjem sastavu koji su nosili kapitensku traku. Došao je kao talentovani košarkaš iz Vršca, napredovao, nosio tim u nekim mečevima, bio MVP KRK 2015. godine, izabran je na draftu, ali su teške povrede sprečile da ovo bude karijera kakva se očekivala u jednom momentu.

Sada se vratio, promijenio poziciju i svima dokazao da je itekako i dalje evroligaški igrač. Sada ne podiže pehare već to radi Branko Lazić, ali skuplja medalje.

Ima pet trofeja nacionalnog tipa, a po četiri osvojena pehara u ABA ligi i Košarkaškoj ligi Srbije.

MARKO SIMONOVIĆ – 13 TITULA

Košarkaši Crvene zvezde Marko Simonović i Branko Lazić.

Izvor: MN PRESS

Treći kapiten crveno-bijelih u ovom timu. Došao je 2012. kao veliko pojačanje, 2015. godine se vratio kada je sezona već počela i imao dvije odlične godine u klubu, a 2020. je došao i jasno rekao da želi da završi karijeru u Crvenoj zvezdi.

Mnogi su očekivali da se to desi upravo sada, ali po svemu sudeći on hoće još titula! Do sada ih je osvojio 13 i to pet u kupu, četiir u prvenstvu i četiri u ABA ligi.

A u tandemu sa Dejanom Radonjićem ima i šest medalja iz Crne Gore – po tri titule i kupa te države.

OGNJEN DOBRIĆ – 12 TITULA

Kosarka, Crvena zvezda, Evroliga, Fenerbahce Istanbul

Izvor: MN PRESS

Dijete Crvene zvezde, igrač koji se predstavio 2017. godine kada je bio pri kraju klupe, a onda je postao MVP plejofa Košarkaške lige Srbije.

Naredne godine kod Dušana Alimpijevića je zajedno sa Dejanom Davidovcem dobio veću ulogu, a od tada njegova uloga u timu varira. Postoje momenti kada je prvo ime tima, pa se priča i o interesovanju Barselone, ali ponekada "sklizne" i na dno klupe.

Jedino što se ne mijenja je to što svake sezone uzima titule- Do sada 12 – pet u KLS-u, četiri u ABA i tri titule Kupa Radivoja Koraća.

DEJAN DAVIDOVAC - 10 TITULA

Izvor: MN PRESS

Posljednji dvocifreni u ovom timu. Do sada je važilo da igra od "četiri" do "jedan", a od ove sezone kod Dejana Radonjića je zaigrao i na "petici"! Univerzalac koji pogađa kada je bitno, a najviše voli da igra u februaru kada se tim bori za Kup Radivoja Koraća.

Ima dva trofeje u tom takmičenju, tri ABA lige, četiri titule u domaćem prvenstvu i deseta titula mu je ABA Superkup iz 2018. godine.

MAIK CIRBES – 9 TITULA

Izvor: MN PRESS

Nijemac koji je došao i zavolio Srbiju i Crvenu zvezdu. U klubu je bukvalno prošao sve – bio je rezerva Bobanu Marjanoviću kada je srpski div bio najbolji evropski centar, potom je naredne sezone bio prva violina i odigrao je sezonu života.

Vratio se 2018. godine i tada nije završio sezonu u crveno-bijelom, a u rotaciji je varirao od prvog do trećeg centra, da bi ove sezone došao da pomogne na treninzima dok se ne nađe neko rješenje na "petici", a na kraju je ostao cijelu godinu i uzeo još tri pehara.

Kad se sve sabere četiri titule u ABA ligi, tri u KLS-u i samo jedan kup Radivoja Koraća jer je dva puta bio "prekobrojan" stranac kada se igralo to takmičenje. Uz to uzeo je 2018. i Superkup ABA.

OGNJEN KUZMIĆ - 9 TITULA

Izvor: MN PRESS

Vjerovatno jedini igrač u istoriji koji je osvojio Evroligu, NBA, NBA razvojnu ligu, ABA ligu i KLS. Centar koji dugo traje, a u Crvenoj zvezdi je imao uspone i padove.

Bio je čak u jednom momentu pozajmljen u FMP, a ove sezone je dokazao da i na evroligaškom nivou ima šta da ponudi.

Rezime što se tiče trofeja tri puta po tri titule u ABA, KLS i KRK.

NIKOLA KALINIĆ - 6 TITULA

Izvor: MN PRESS

Vratio se kao veliko pojačanje i bio MVP ABA lige za ovu godinu. Mnogo je dao, a to što on daje često se ne vidi u potpunosti kroz statistiku. Ogromna minutaža na ogromnom broju utakmica i igrač koji se daje na oba kraja terena.

Došao je i ponovio sezonu koja ga je "prodala" u Fenerbahče. I tada je pod Radonjićevim vođstvom uzeo triplu krunu, a sa ovom je stigao do šest trofeja u crveno-bijelom dresu.

Sada se navijači nadaju da će uzeti makar još toliko, ali on se još nije izjasnio. Doduše, ima važeći ugovor.

STEFAN LAZAREVIĆ – 3 TITULE

Izvor: MN PRESS

Debitovao je u sezoniu 2017/18. a onda je jako teška povreda u Kupu Radivoja Koraća usporila ovu karijeru i zapravo je morao da čeka sve do sada da prvi put osjeti čari osvajanja pehara.

U februaru je bio dio tima koji je uzeo Kup Radivoja Koraća, sada je tome dodao ABA i KLS, a u narednoj sezoni sve izgleda kao da se računa na njega i da bi mogao da pojuri nove pehare.

OSTIN HOLINS - 3 TITULE

Izvor: MN PRESS

Išao je dužim putem, preko francuskih nižih liga, Finske i Nemačke do Zenita, a tri titule sa Crvenom zvezdom su vrhunac njegove karijere.

Jeste da pamtimo prošlogodišnje sjajne partine u Evroligi protiv Barselone, ali sa 30 godina u Beogradu je prvi put uzeo neki trofej i bez obzira na to da li ide ili ostaje ove dane će dobro pamtiti.

ERON VAJT - 3 TITULE

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sam je rekao – loše je počeo i loše završio sezonu. Šteta, jer je na početku priprema djelovao kao neko ko je baš potreban Zvezdi, a onda je jeziv pad u pripremnom meču sa Panatinaikosom sve upropastio.

Dugo ga nije bilo, a i sada se vidi da mu nije svejedno kada treba da zakuca ili da uđe u kontakt i duel. Do sada je imao solidan rezime sa osvojenim trofejima u Grčkoj i Litvaniji, kao i sa Intekontinentalnim FIBA kupom koji je uzeo u Tenerifeu.

A da li će ostati u Zvezdi da popravi utisak? Vidjećemo, mada i on ima važeći ugovor na još godinu dana.

STEFAN MARKOVIĆ - 3 TITULE

Izvor: MN PRESS

Pamtiće se dva odlična meča protiv Partizana u Kupu Radivoja Koraća i finalu ABA lige, ali i "Mišo moj", pjesma koju su navijači vezali za njega, a on je zapravo zapjevao bivšem saigraču.

Rekao je da je došao po titule, osvojio ih je tri ove sezone, a ima ugovor i za sljedeću. Prije Zvezde je samo sa Virtusom uzeo trofej 2021. godine u Italiji.

Mada, sa nacionalnim timom je tu solidna kolekcija srebra...

NIKOLA IVANOVIĆ - 3 TITULE

Izvor: MN PRESS

Čovjek od poverenja Dejana Radonjićča i neko ko je navikao na pobjede i titule. Sa Megom je osvojio Kup Radivoja Koraća, a sa ekipom Budućnosti iz Podgorice čak 13 pehara.

Sada je uzeo prva tri sa Crvenom zvezdom, a ima ugovor na još godinu dana. Da li će nastaviti da se bliži brojci od 20 titula u karijeri u crveno-bijelom dresu vidjećemo naredne sezone.