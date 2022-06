Zvezda ili Partizan? Petrušev otkrio gdje će ovog ljeta: "Idem tamo odmah poslije reprezentacije, onda ću znati sve"

"Sa Efesom sam završio", potvrdio je traženi srpski centar

Srpski centar Filip Petrušev (22) pridružio se srpskoj reprezentaciji u Štark areni, gdje se priprema za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Letonije u Rigi i Belgije u Nišu.

Očekivano, u razgovoru sa novinarima doskorašnji centar Anadolu Efesa bio je upitan gdje će nastaviti karijeru, s obzirom na to da ga odavno dovode u vezu sa Crvenom zvezdom i Partizanom. On je otkrio da će odluku donijeti poslije NBA Ljetnje lige u Las Vegasu, koja će biti održana od 7. do 17. jula.

"Idem odmah poslije reprezentacije u Vegas na Ljetnju ligu. Da se priključim Filadelfiji. Mislim da ću poslije toga ima ti bolju sliku o tome gdje ću nastaviti karijeru, da li tamo ili u Evropi", rekao je Petrušev.

Na konstataciju da ga često "vraćaju" u Beograd, u dres "vječitih" rivala, bivši MVP ABA lige je odgovorio:

"Vraćaju me svako malo. Vidjećemo. Nemam uopšte ideju gdje ću biti sljedeće sezone. Meni se ne žuri, ni da odem tamo, ni da ostanem ovdje, volio bih da budem u ekipi gdje ću igrati dosta, na najvišem mogućem nivou, pošto se ove sezone nisam naigrao. Vidjećemo gdje će to biti".

Kada je u pitanju Efes - to je završena priča i definitivno je razdužio opremu šampiona Evrope godinu dana nakon dolaska iz Mege.

"Sa njima sam završio. Imam i energiju i želju da treniram za reprezentaciju i da igram, to nisam imao tokom sezone, pogotovo u drugom dijelu, sigurno će mi značiti. Jednostavno, da vidim gdje sam. Sigurno nisam u formi u kojoj bi trebalo da budem i želim da se trudim da se vratim u formu. Znači mi što su tu Bjelica i Bobi, oni su preiskusni i značiće nam samim prisustvom".

Petrušev je rekao da u razgovoru sa selektorom Pešićem dobija sugestije na sve što trener Srbije vidi. "Mi smo tu da ništa od toga ne uzmemo za zlo, već da usvojimo. Tu smo da odigramo bolje nego prošli put i samim tim vjerujem da ćemo pobijediti u obje utakmice".

