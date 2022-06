Partizanovo prvo pojačanje - Srbin iz Australije? Trojkama rešetao na koledžu, ali nije prošao na NBA draftu!

Košarkaš srpskog porijekla koji profesionalnu karijeru gradi na drugom kraju svijeta mogao bi da bude prvo pojačanje crno-bijelih za narednu sezonu.

Partizan se vratio u Evroligu, a za borbu protiv najboljih timova na kontinentu potrebna su pojačanja. Crno-bijeli su jedno našli u Australiji, a riječ je o košarkašu koji ima srpsko porijeklo.

Dejan Vasiljević (25) na radaru je Partizana kao potencijalno pojačanje za narednu sezonu, prenosi italijanski novinar Luka D'Alesandro. On trenutno brani boje Sidnej Kingsa, a to je prvi tim za koji je zaigrao nakon što 2020. godine nije izabran na NBA draftu.

Vasiljević je nastupao za koledž Majami i drugi je najbolji trojkaš u istoriji tog univerziteta. Ujedno, to je i najjače oružje momka koji se najbolje snalazi na poziciji dva. Njegov šut za tri poena bio je jedno od najbitnijih oružja Majamija dok je igrao u SAD, a trojkama je pomogao Sidneju da stigne do šampionske titule u Australiji ove sezone.

Takođe, Vasiljević je osvajao medalje i sa reprezentacijom Australije! On je na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina 2014. godine osvojio srebro, dok je u 2019. godine bio Australija stigla do bronze na Univerzijadi.

Pogledajte neke od njegovih poteza:

Inače, Dejan je porijeklom Srbin, a njegov otac je nekadašnji rukometaš Todor Vasiljević. Zbog rata na prostoru Jugoslavije porodica se preselila u Kanadu, gdje je Dejan rođen, a nekoliko godina kasnije i u Australiju gdje je napravio prve košarkaške korake. Ipak, nije zaboravio zemlju iz koje je porijeklom, pa je u nekim intervjuima prethodnih godina isticao kako je od malih nogu išao na časove da bi naučio da piše ćirilicu.

Dolazak u srpsku košarku sigurno bi mnogo značio i za njegovu porodicu, koja se davno odselila sa ovih prostora...

Što se tiče Partizana, za sada se zna da je raskinut ugovor sa Rodionom Kuruksom i da u klub neće stići Lorenzo Braun, koji je bio želja crno-bijelih. Ostaje da se vidi kakvi su planovi Filipa Petruševa, a maštu navijača golicaju dva velika imena - Mario Hezonja i Malkom Dilejni.