"Jović ide u prvu petorku Majamija i igraće 47 minuta po meču"! Legendarni as oduševljen Srbinom: Ponavljao sam 2 riječi

Legendarni igrač, trenera, a sada i predsjednik Majamia oduševljen je dolaskom Nikole Jovića na Floridu.

Nikola Jović biće novi predstavnik Srbije u NBA ligi. Odabrao ga je Majami sa 27. pozicije na nedavnom draftu, a sada je i zvanično predstavljen kao igrač tima sa Floride.

Održana je zvanična konferencija za medije na kojoj su mu dres uručili trener Erik Spolstra i predsednik Pet Rajli. Prisutan je bio i MONDO, ali je usljed velikih tehničkih problema bilo onemogućeno postavljanje pitanja, pa su to činile američke kolege iz dvorane.

"Sjajna noć za nas, sjajan pik. Poslije dva dana svega, gledali smo snimke, stvarno smo uzbuđeni. Igraće u Ljetnjoj ligi, to je velika šansa za njega. Spolstra i ja smo pričali sa njim oko pola sata i ono što je najčešće od nas mogao da čuje jeste naporan rad. Svi mladi igrači znaju da moraju da rade", počeo je legendarni Rajli koji je osvajao NBA titule i kao igrač, trener i predsjednik.

Poslije kratkog predaha nastavio je da objašnjava.

"Nikola mi je objašnjavao treninge kroz koje je prolazio, da su radili tri i po, četiri sata i to mi je sjajno. Nema toga toliko u ovoj ligi, ali razumije šta znači riječ rad. Čeka ga veliki rad na razvoju svega i on to zna, dug je to proces, igraće u Ljetnjoj ligi. Nećemo da ga opteretimo informacijama. Polako treba da uči. Ljetnja liga će pomoći i njemu i ostalim mladim igračima, onda će znati šta treba da rade u avgustu i septembru."

Pitali su ga kakav je plan sa Jovićem i minutažom.

"Igraće 47 minuta po utakmici, odmah ide u startnu petorku", nasmijao se Rajli.

Poslije šaljivog odgovora se uozbiljio.

"Ne smije sada da brine o tome, koncept postoji, tu je, spremiće se za Ljetnju ligu, prije svega mentalno. Proces je bio dug, draft, treninizi, putovanje, moraćemo da ga osvježimo malo, slijedi i trening kamp. Nikome ne poklanjamo šansu, moraće da je zasluži."

Nije krio zadovoljstvo vještinama koje Srbin posjeduje.

"Sve njegove vještine su sjajne. Kada pričate o kompletnom igraču, onda gledate šta su stvari koje možete da razvijete, neki znaju da driblaju, neki da šutiraju, neki znaju ovo ili ono, Nikola zna mnogo toga, posebno u napadu i zna da može da ih unaprijedi. Naučiće neke druge stvari i pomisliće 'Vau mogu i to da uradim'. Sa stvari odbrane će dosta da uči, ima tu mnogo tehnika, kako se igra odbrana jedan na jedan, u piku i slično. Njegov paket vještina je sjajan, koliko daleko može da ide, zavisi od Nika. Jel mogu da te zovem Nik? Mogu. Super", završio je Rajli.