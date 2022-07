Zvezda našla trenera? Stiže selektor Rusije! Pregovori su u toku, on je prvi pik crveno-bijelih?

Zamjena za Dejana Radonjića mogao bi da bude Zoran Lukić.

Izvor: MN PRESS

Na mjesto Dejana Radonjića na klupi Crvene zvezde mogao bi da dođe Zoran Lukić. Prema informacijama "Sport kluba" selektor Rusije trenutno je najozbiljniji kandidat za mjesto trenera.

Kako se navodi u tekstu, Lukić je u ponedjeljak bio na razgovorima sa predsjednikom Zvezde Nebojšom Čovićem i pregovarali su oko dolaska na klupu srpskog tima. To znači da na mjesto trenera neće doći inostrani stručnjak.

Zoran Lukić (50) bavi se trenerskim poslom od 1995, kada je postao asistent u Beopetrolu. To je bio do 2004, a potom je otišao u Rusiju i postao glavni trener drugog tima CSKA Moskve, uz značajnu ulogu u juniorskom pogonu ruskog velikana. Potom je u septembru 2008. preuzeo Nižnji Novgorod i u tom klubu radio do 2014. Zatim je u sezoni 2014/15 predvodio turski Banvit, a u martu 2017, vratio se u Nižnji Novgorod kao sportski direktor, pa kao šef stručnog štaba.

Veliko priznanje u Rusiji je dobio prošlog oktobra, kada je postao selektor tamošnje "A" reprezentacije, dok je prethodno 2006. sjedio i na klupi Indije. Takođe, bio je asistent selektora ruske U-16 reprezentacije na Evropskom prvenstvu 2008. u Italiji. Ono što bi Zvezdi moglo da pomogne u pregovorima jeste to što Lukić zbog rata u Ukrajini nema obaveze sa ruskom reprezentacijom.

Lukić je proglašen za najboljeg trenera FIBA Lige šampiona 2021. i ovog proljeća bilo je nagoviješteno i da će preuzeti CSKA poslije odlaska Dimitrisa Itudisa u Fenerbahče. Ako se posljednje najave ispostave tačnim, on će se prvi put i profesionalno vratiti u rodni Beograd poslije čak 18 godina.

Kada je Crvena zvezda u pitanju, prije dovođenja novih igrača neohpodno je rješenje pozicije šefa stručnog štaba. Iz kluba su pored Radonjića otišli Dejan Davidovac, Nejt Volters, Ostin Holins i Maik Cirbes.