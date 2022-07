Nedović i Zvezda: Otišao klinac, vratio se lider! Pešić mu nije dao u NBA, Obradović spriječio povratak, sad je opet tu

Nemanja Nedović se posle pune decenije vratio u Crvenu zvezdu, a do sada je u crveno-belom dresu doživeo sve. Sada su ciljevi jasni, a uloga u timu konačno - ključna!

Nemanja Nedović se, kao što je bilo najavljivano, vratio u Crvenu zvezdu! On je potpisao trogodišnji ugovor sa crveno-bijelima, a iskusni bek je tako poslije 10 godina inostrane karijere ponovo u matičnom klubu.

Sve je za njega u crveno-bijelom dresu počelo 2008. godine kada je u generaciji sa Đorđem Majstorovićem, Lazarom Radosavljevićem i Dušanom Miloševićem postao juniorski šampion Srbije, a do danas mu je ta sezona ostala u pamćenju kao jedna od najljepših u karijeri.

"Taj period kada smo 2008. osvojili juniorsko prvenstvo je možda najljepši. To druženje, ta pripadnost, to se ne osjeća dva puta u karijeri. Ta generacija bila je jako talentovana. Što se tiče prelaska u prvi tim, bilo mi je dosta lično olakšano, jer smo kao trenera imali Saleta Nikitovića i on nas je potpuno upoznao sa seniorskom košarkom. Imali smo sastanke dva puta dnevno", objasnio je Nedović jednom prilikom.

On je poslije osvajanje te titule priključen prvom timu kao najveći talenat generacije, a ostao je prvotimac četiri sezone od 2008. do 2012. godine. Iako je nosio isti crveno-bijeli dres, u te četiri godine Crvena zvezda je prošla kroz nekoliko totalno različitih faza.

Na papiru to je bio isti klub, na terenu - teško da je to bilo baš tako! Dva puta je dolazio Svetislav Pešić, ali klub je u jednoj sezoni praktično krenuo od nule i jedna od rijetkih poveznica svih tih timova bio je Nemanja Nedović.

STIGAO PEŠIĆ, A ONDA SE KRENULO OD NULE!

Nakon što su kao talentovani juniori prebačeni u prvi tim Nemanja Nedović i Lazar Radosavljević naišli su na paklenu konkurenciju! Svetislav Pešić je stigao, a u klubu su bili Marko Kešelj, Tadija Dragićević, Lorens Roberts, Andre Ovens, Boris Bakić, Nemanja Bjelica...

"Kad sam prvi put priključen prvom timu Zvezda je bila u dosta dobroj situaciji. Bio je to prvi mandat Svetislava Pešića i napravila se ozbiljna ekipa, ciljalo se na titulu šampiona Srbije, igrao se Evrokup i situacija je bila dosta dobra", prisjetio se Nedović.

Pozajmio 200 evra za psa dok je igrao u Zvezdi! "Prvog retrivera Bruna sam uzeo u Zvezdi. Tada su kasnile stipendije, još sam bio klinac, pa sam pozajmio 200 evra od saigrača da odem da kupim retrivera krišom od mame. I dogovorio sam se sa čovekom iz Šapca, dovezao ga je do Sava centra, pa sam pitao mamu da me odbaci. Rekao sam joj da idem po patike, a uzeo sam psa. Htela je da izbaci i mene i psa, ali sada voli više psa od mene."

Ipak naredne godine je to bilo daleko od idealnog, a u sezoni 2010/11 uslijedio je totalni reset!

"Sljedeće godine je situacija bila dosta lošija, a onda je u mojoj trećoj godini Zvezda krenula od 'nule', sa jako mladim timom, nije bilo lako, ali moram da kažem da je i to bio jako lijep period. Dosta momaka je bilo 1990, 1991. godište, trenirali smo u Kovilovu, imao sam prvi auto i samo sam tražio razlog da vozim. Sve sam izvlačio na pozitivu, iako nije bilo lako kad dođemo na utakmicu i izgubimo od Zadra, Igokee, ne bude puno navijača, pa čuješ svaku riječ. Nije bilo lako, ali uvijek sam pokušavao da izvlačim pozitivu."

Ipak, iako su mnogi očekivali da bi možda mogao da bude i lider novog tima Zvezde na čije je čelo ponovo stao Svetislav Pešić minutaža mu nije bila prevelika. Ipak, smatra da mu je to možda i pomoglo u karijeri!

"Mladom igraču je bitno da igra u stabilnom klubu, sa jasnim ciljevima, gdje se zna ko šta radi, organizacija je sjajna i imali smo dobru ekipu sklopljenom tom fuzijom, imali smo Svetislava Pešića… Sve sam drugačije zamišljao, javnost je imala velika očekivanja, ja sam osjećao pritisak veliki. Sjećam se toga bukvalno svakog dana, bilo je svačega te sezone, ali uvijek sam nekako pokušavao da izvučem najbolje, gledao sam pozitivnu stranu, naravno da sam očekivao i više, neki bolji status u ekipi, ali šta je – tu je. Mislim da je sve to uticalo da danas budem osoba i igrač koji jesam. Moglo je da bude bolje i po mene i po Zvezdu", istakao je on.

DA SAM OSTAO NE BI ON OTIŠAO U NBA!

Na kraju te sezone i Pešić i Nemanja Nedović su otišli iz crveno-bijelog tabora. Pešića je na klupi naslijedio Milivoje Lazić koji je potrajao dva meča prije nego što ga je zamenio Vlada Vukoičić, a Nedović je otišao u Litvaniju pa u NBA.

Tamo pored Kleja Tompsona i Stefa Karija nije bilo mjesta u timu pa je Nedović kod Marka Džeksona doigrao tek 24 meča, a sadašnji selektor Srbije tvrdi da bi Nedović ostao u crveno-bijelom da je on nastavio da trenira tim sa Malog Kalemegedana.

"Tako je i Nedović otišao rano u NBA, ali recimo, da sam ja ostao trener u Zvezdi, Nedovića ne bih pustio da ide u NBA tada. Otišao bi kasnije i sada bi tamo igrao. Kada bi mladi igrači dobili šansu da se razvijaju u svojim klubovima, većina bi ostala u Srbiji. Oni ne vide to, i kada dobiju prvu šansu iz inostranstva on odu", ispričao je jednom prilikom Pešić.

Sjeća se mečeva protiv Zvezde "Sjećam se kad sam prvi put igrao protiv Zvezde za Valensiju, tada bukvalno nisam mogao da spavam cijelu noć. Bio sam jako motivisan, malo sam i pregorio, trener mi je dao malo minuta, bio sam katastrofa, ali imao sam i dobrih partija protiv Zvezde, u Unikahi na primjer. Sad u dresu Panatinaikosa sam im poklonio pobjedu, ali dobro, pamtim ja sve".

I samom Nedoviću je kasnije bilo krivo što je morao preko Lijetuvos Ritasa da ode u najbolju ligu svijeta. Između ostalog bilo bi mu mnogo draže da je obeštećenje koji je budući NBA šampion platio otišlo Zvezdi.

"Draže bi mi bilo da je Zvezda uzela 750.000 evra od NBA-a, a to je uzeo Lijetuvos Ritas, ali eto, to je bilo tako", iskren je bio Nedović.

MOGLO JE I RANIJE, ALI...

Nemanja Nedović se sada vratio u klub u kome je sve počelo, a moglo je to da se desi i ranije! U sezoni 2020/21 nakon što je u prethodnoj takmičarskoj godini bio ivicama klupe u Olimpiji iz Milana moglo je da se desi da dođe u Beograd.

Ipak, tadašnji stručni štab je bio protiv te ideje, pa su navijači crveno-bijelih morali da sačekaju još dvije godine na povratak svog miljenika.

"Bila je priča poslije moje druge godine u Milanu, kada nisam produžio ugovor. Zaista nisam imao ništa protiv toga da se vratim i da restartujem svoju karijeru. Bio sam na razgovoru sa predsjednikom kluba Nebojšom Čovićem. Međutim, tadašnji trener (prim. aut. Saša Obradović) je imao neke nedoumice, a što se mene tiče trener je najbitniji. Ako te trener želi, sve ostalo će biti lako. tu se nismo poklopili. Ljudi iz Panatinaikosa su se javili bez nedoumica i ja sam znao da je to moja sljedeća destinacija", ispričao je Nemanja Nedović.

A SADA...

Konačno se desio povratak i situacija je mnogo drugačija nego u bilo kojoj sezoni kada je iskusni 31-godišnji bek nosio crveno-bijeli dres. Sve je drugačije i što se tiče Nedovića, ali i što se tiče samog kluba.

Nedović sada ne dolazi kao talenat već kao dokazani evroligaški igrač i lider Panatinaikosa iz prošle sezone. Kao igrač koji iza sebe ima NBA. osvojeni evropski trofej i titule sa Panatinaikosom u Grčkoj.

Sa druge strane Crvena zvezda je daleko od stanja u kome je bila prije više od decenije. Sada je već godinama redovni učesnik Evrolige, a prošle sezone je nastavila svoju dominaciju u domaćim okvirima i uspjela je da osvoji triplu krunu.

Nedović se vraća u crveno-bijelo da kao lider vodi tim ka titulama i pobjedama u Evroligi. Da li će uspjeti? Vidjećemo, u mjesecima pred nama!

