Jake riječi Kevina Pantera: Nismo osvojili ništa, sad hoćemo na fajnal-for Evrolige!

Američki košarkaš Kevin Panter vjeruje da crno-bijeli mogu da naprave veliki iskorak u Evroligi ove sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan će naredne sezone igrati u Evroligi pošto je dobio "specijalnu pozivnicu" ovog takmičenja nakon poraza u finalu ABA lige protiv Crvene zvezde.

Crno-bijeli su već saznali da će u prvom kolu početkom oktobra gostovati Albi, a dok polako sklapaju novi tim - još jači nego prethodne godine - Kevin Panter je za grčke medije poručio da želi da sa Partizanom napravi iskorak u Evroligi pošto dugo već nisu igrali elitu.

"Očito da prošle sezone nismo ništa osvojili, a to nije bio naš cilj. Cilj od početka bio da se plasiramo u Evroligu što smo i ostvarili. Partizan i ja sa njim sada imamo novu šansu ispred nas, a to je Evroliga, da ostavimo dobar utisak. Ekipa dugo nije igrala Evroligu, devet godina čini mi se, ne znam tačno, ali prošlo je dugo vremena... Moja želja je da budemo kompetitivni, da to radimo na pravi način i da postignemo nešto veliko", rekao je Panter.

Trenutno je u SAD i pričalo se da bi mogao da ostane u NBA ligi, međutimm.

"Da budem iskren, najrealnija opcija je da ću da se vratim u Partizan, NBA je moj izbor broj jedan, ali sam srećan što sam u Partizanu, i vratiću se. Volim izazove koji su pred nama ove godine", dodao je najbolji igrač crno-bijelih i dodao da je prošle sezone redovno pratio Evroligu.

Dokle Partizan može u Evroligi?

"Volio bih da uđemo u plej-of, da odemo na fajnal-for Evrolige i da nastavimo da budemo među najboljim timovima Evrolige", kazao je Panter i rekao da je oduševljen saradnjom sa Obradovićem.

"On je sjajan čovjek. Dopada mi se njegov stil. Volim ga i ne bih ga menjao ni za koga drugog. Srećan sam što mi je on trener".

Panter je rekao koju i o Olimpijakos, na insistiranje novinarke.

"Bilo je nekoliko dobrih timova prethodne sezone, pratio sam Evroligu. Otišao im je Dorsi ali su sačuvali nukleus ekipe, imaju dobre igrače. Biće sigurno među favoritima za plej-of i za fajnal-for. Imaju mnogo iskustva i biće težak rival."

