Šek u Hrvatskoj postao "O'Nilović"! Čuveni centar zbog Dončića bio di-džej: "Luka mi je sredio vilu, a tamo..."

Šekil O'Nil jedan je od najboljih igrača u istoriji NBA lige, a po završetku uspješne karijere radi povremeno i kao di-džej. Na poziv Luke Dončića došao je u Hrvatsku i tamo je bio dio spektakularne žurke.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci, pričao je i na srpskom, a otkrio je i da je tamo postao "O'Nilović". Ispričao je kako je sve teklo na hrvatskom ostrvu Krk.

"Kada sam došao u Lukin grad neki ljudi su me pokupili. Odvezli su me u vilu koju mi je Dončić sredio pored vode. Imao sam picu, nargilu, voće i odatle su me ispratili na nastup. Luka mi je rekao 'Gospodine O'Niloviću' ništa ti se neće dogoditi u mom gradu'. Tako su me zvali tamo", ispričao je Šek u podkastu "The Big Shaqstrumental".

Ne krije oduševljenje zbog svega dočeka i svega što se dogodilo dok je bio u posjeti u regionu.

"Želim da pozdravim i Luku i Gorana Dragića. Njihovi ljudi stvarno su me dobro dočekali. Dončić mi je rekao da zna da volim da odsjedam u hotelu, ali da ima već spremno mjesto za mene. Bila je to četvorosobna vila na obali", prepričava O'Nil.

Atmosfera je bila na vrhuncu, pa se u jednom momentu čulo i kako legendarni as viče "Ruke gore".

