Kažem mu "Nemoj kao Kobi i ja", a on mi piše u inboks da je ljut! Bijesna NBA zvijezda ne razumije šta mu Šek govori

Rekao mu je da se ponaša kao beba, ali on to neće da prihvati. Čak je iskoristio i svoj i Kobijev primjer

Izvor: Profimedia/Twitter/NBAonTNT

Jedan od najvećih košarkaša u istoriji, Šakil O' Nil, nedavno je javno kritikovao ljutu zvijezdu Filadelfije Bena Simonsa, koji ne igra od prošle sezone jer je ljut na trenera Doka Riversa i na saigrače, jer su ga kritikovali.

Šakil O'Nil zato ga je javno "prozvao" i rekao da se ponaša kao beba, a sad je otkrio da mu je bivši ruki godine koji se plaši lopte slao poruke zbog tih komentara. Legendarni NBA šampion to je pomenuo govoreći još jednom o Simonsu u podkastu.

"Da vam kažem zašto sam popi*dio. Medžik Džonson je utabao put Majklu Džordanu. On je to uradio za mene, da bih zaradio sav hljeb koji sam zaradio. Ja sam to uradio za Kevina Garneta. Ben Simons je pobrkao to oko novca", rekao je O'Nil, pa odmah objasnio na šta misli.

"Prije svega, oni već misle da smo razmaženi, da ne zaslužujemo sav taj novac. Ti zarađuješ 40 miliona dolara, a razlog zbog kojeg ne igraš je to što te je trener 'prozvao'. Činiš da izgledamo loše", dodao je slavni centar.

Pošto katastrofalno šutira, Simons se u meču odluke protiv Atlante u plej-ofu u jednom trenutku uplašio da će biti fauliran pri zakucavanju, pa je dodao loptu saigraču i propustio šansu za jako važne poene u završnici. Centar Siksersa Žoel Embid zbog toga ga je javno "prozvao", a Simons od tada ne želi da čuje bilo koga iz ekipe.

Kada se vratio iz Australije (praktično na silu), na jedan trening je došao sa mobilnim telefonom u džepu, pa ga je trener Dok Rivers udaljio.

"Bio sam mnogo puta u toj situaciji... On se ponaša kao beba. Pisao mi je u direktne poruke i rekao mi neke stvari, a ja sam mu odgovorio. Šta mi je rekao? Ne mogu da kažem to. Samo sam rekao da treba da izađe na teren, da ne ostavlja braću na terenu i da igra. Neću da govorim šta mi je rekao, vjerovatno je ljut jer sam ja njegov brat sa koledža LSU i zaista jesam", rekao je O'Nil.

MOGLI SMO DA UZMEMO OSAM ILI DEVET TITULA

Izvor: Profimedia

On je otkrio da je sve o čemu govori shvatio kada je otišao iz Los Anđeles Lejkersa u Majami i rastao se sa Kobijem Brajantom poslije tri titule.

"Ne mogu da povjerujem da sam se cijele karijere borio za beskorisne titule. Za to da mi govore 'Šek, ti si taj', 'Šek, ovo je tvoj tim'. Ali realnost je takva da sve to zapravo ne znači ništa. Mogao sam da osvojim osam ili devet titula sa tim čovjekom, umjesto što smo se svađali oko toga čiji je to tim. Zbog toga, kada smo pričali o Filadelfiji, rekao sam im da se ne bore za beskorisne titule, već jedan za drugog", dodao je jedan od najvećih u istoriji.