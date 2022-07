Savjet ministara obećao finansijsku pomoć KS BiH: Selekcije koje izbore velika takmičenja moraju na njima i da nastupe!

Savjet ministara BiH obećao je pomoć bh. kući košarke kada je riječ o odlasku na velika takmičenja.

Izvor: Anadolija/Kemal Zorlak

Predstavnici Košarkaškog saveza BiH održali su danas obećavajući sastanak sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom, u vezi sa finansiranjem putovanja svih selekcija na velika takmičenja.

Bh. kuća košarke objavila je, prije nekoliko dana, saopštenje u kojem se navodi da je finansijska situacija alarmantna i da je pitanje trenutka kada će Savez morati da odustane od slanja selekcija na evropska i svjetska prvenstva.

Ipak, uz pomoć Kantona Sarajevo, muška U-18 selekcija otputovala je u Rumuniju na Evropsko prvenstvo B divizije, dok je Savjet ministara obećao pomoć za seniorski tim, koji će u septembru učestvovati na Eurobasketu.

"KS BiH bi mogao da funkcioniše sa 800.000 evra, što je u odnosu na neke selekcije iz regiona minimalan iznos. Ne želim da govorim o drugim državama, ali je jasno da su njihovi budžeti u odnosu na naš enormni. Glavni dug saveza, koji je bio 3,2 miliona KM, smanjen je na milion maraka, a glavni dio se odnosi na potraživanja Poreske uprave FBiH. Kada bi se taj problem riješio, KS BiH bi bio veoma stabilan", rekao je Boris Spasojević, predsjednik Košarkaškog saveza BiH.

Izvor: Savjet ministara BiH

Prvi čovjek Savjeta ministara Zoran Tegeltija najavio je da će i kao pojedinac učiniti maksimalne napore da se problemi riješe.

"Razgovarali smo o problemima koji u suštini ne predstavljaju nikakvu novost, ali je iznenađujuće da u pitanje dođe nastup na evropskom i svjetskom prvenstvu za nekoga ko je to na terenu izborio. Spreman sam kao pojedinac da uradim sve što je u mojoj moći da osiguramo dio sredstava koji je neophodan za uspješno okončanje ove sezone, od najmlađih selekcija do seniora. Pripremićemo jednu odluku kojom ćemo pokušati da osiguramo dio sredstava, moramo da obezbijedimo da igrači tamo budu prisutni jer su oni to zaslužili."

Generalni sekretar KS BiH Amer Čolan zahvalio se na obećanoj pomoći.

"Nadam se da će i ostali naći vremena da se odazovu našem pozivu i da im predočimo naš plan koji trebalo da se ispuni do kraja godine. Svi znate da smo imali problema kod odlaska mlađih selekcija na prvenstva. To smo jednim dijelom riješili, a trudićemo se da sve selekcije pošaljemo na takmičenja", rekao je gensek KS BiH.

