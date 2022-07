"Samo nemojte da me upucate!" Novi plej Zvezde preživio dramu, a onda je eksplodirao i postao MVP!

Novi organizator igre Crvene zvezde Džejlen Adams igrao je sa Janisom Adetokumbom, ali taj period karijere mu je obilježio sukob sa policijom!

Izvor: YouTube/screenshot/National Basketball League

Crvena zvezda je završila potragu za plejmejkerom! Stigao je 26-godišnji Amerikanac Džejlen Adams, nekadašnji NBA igrač i prošlogodišnji MVP australijske lige.

Poslije sezone u kojoj je imao impresivne brojke kako poenterski tako i u organizaciji igre interesovanje za njega je bilo ogromno i odmah nakon što je Sidnej uzeo titulu generalni direktor tog tima Kris Pongras je jasno rekao da ovaj tim nema nikakvu šansu da ga zadrži.

"Japan, Kina i Evropa su tržišta na kojima traže Džejlena i vrlo je malo vjerovatno da ćemo ga zadržati. Razlog je jednostavno njegova vrijednost koja je eksplodirala i sada više ne možemo da ga platimo. Trenutno je situacija takva da će on dobiti ugovor pet ili šest puta veći nego što bismo mu mi ponudili", rekao je odmah nakon kraja sezone Pongras.

Ali, ko je Džejlen Adams?

NBA KARIJERA – KLUPA ZBOG SUPERSTARA I DRAMA SA POLICIJOM!

Džejlen Adams nije izabran na NBA draftu 2018. godine, ali je donekle imao sreće jer je Atlanta potpisala višegodišnji ugovor sa njim. Donekle, jer je iste godine draftovan Tre Jang i Adamsu je zapala uloga rezerve pa je na 34 meča igrao jedva 12 minuta u prosjeku.

Sljedeće sezone je njegov ugovor raskinut, a u razvojnoj ligi igrajući za razvnojni tim Milvoki Baksa VIskonsin Herd prosječno je bilježio 21,5 poena, 5 skokova i 5,4 asistencije po meču. To mu je donijelo ne samo mjesto u idealnoj petorci razvojne lige već i ugovor sa Milvokijem naredne godine.

Ta ekipa Baksa u sezoni 2020/21 uzela je titulu. ali teško da će Adams pamtiti ovu epizodu po dobrom. Ne samo zato što je odigrao samo sedam mečeva, već i zbog toga što je imao okršaj sa policijom na ulicama MIlvokija!

Krajem februara te godine on je naručio Uber (vrsta taksi usluge) i poslije svađe sa vozačem odbio je da izađe iz vozila. Vozač je pozvao policiju, a kada su nadležna lica zamolila Adamsa da izađe iz vozila, on im je dobacio:

"Samo hoću da budem siguran da nećete da me upucate! U ovom kraju crnci često umiru", rekao je on i onda izašao iz vozila.

I van vozila se nastavila rasprava sa policijom i vozačem Ubera koji mu je otkazao vožnju kada je već ušao u vozilo, a evo kako je sve to izgledalo:

Taj nemili događaj zbio se 19. februara, Milvoki je tada izbacio šturo saopštenje o tome kako su razgovarali sa Džejlenom i kako će pratiti situaciju, a onda su ga 4. marta otpustili i tako se završila njegova NBA karijera.

KO ZNA ZAŠTO JE TO DOBRO? ZBOG AUSTRALIJE!

Sve je dobro što se dobro svrši, a na kraju se sve odlično završilo za Adamsa. Plejmejker je odustao od NBA karijere i otišao u NBL gdje je postao MVP. Prosječno je postizao 20,1 poen, 6 asistencija i 5 skokova po meču, a po meču je pogađao tri trojke uz prosjek šuta za tri od 43 odsto.

Takođe, imao je priliku i da se upozna makar malo sa srpskom košarkom i to preko Dejana Vasiljevića, reprezentativca Australije srpskog porijekla koga je Crvena zvezda imala na radaru prije nekoliko sezone, a koji se nedavno pominjao kao moguće pojačanje Partizana.

U sezoni iza nas je igrao impresivno, a svijet su obišli snimci njegovog zakucavanja u meču sa Brizbejnom. Na osam sekundi do kraja meča Brizbejn je vodio sa dva razlike, a upravo je Dejan Vasiljević dodao loptu do Adamsa. On je prošao pored svog čuvara, a onda monstruozno zakucao! Pogledajte kako je to izgledalo:

Kakvo zakucavanje novog pleja Crvene zvezde! Izvor: Youtube/National Basketball League

Dvojica protivnika su probala da ga izblokiraju, ali on je ipak ukucao loptu u koš i to uz faul tri sekunde do kraja. Potom se drama nastavila, pa je poslije promašenog slobodnog bacanja ipak uhvatio svoj promašaj i dodao saigraču koji je bio sam ispod koša za impresivnu pobjedu.

Na kraju je donio titulu svom timu u finalu NBL-a sa Tasmanija Devilsima. Igralo se na dvije dobijene, u prvoj je dao 20 poena, u drugoj je bio povrijeđen i njegov tim je izgubio taj meč, da bi u majstorici ponovo briljirao sa 24 poena, 5 skokova i 3 asistencije i tako ponovo dokazao da je zaista bio ubjedljivo najbolji igrač jake australijske lige.

Sada dolazi u ABA ligu i Evroligu kao pojačanje o kome se nije pričalo i o kome nije bilo glasina. Stigao je tiho, a kakav će utisak ostaviti ostaje da se vidi.