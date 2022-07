"Trgovca smrti" vade iz zatvora zbog košarkašice: Vašington nudi Moskvi najvrijednijeg robijaša, o njemu snimljen i film

Amerika je spremna da se se odrekne i Viktora Buta, poznatog osuđenika za trgovinu oružjem, samo da bi vratila košarkašicu Britni Grajner iz Moskve.

Rusija je spremna da počne pregovore o razmjeni zatvorenika, u okviru kojeg bi košarkašica Britni Grajner mogla da se vrati iz Moskve u Ameriku nakon što je osuđena zbog posjedovanja ulja kanabisa.

Prema riječima ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, spreman je da počne pregovore o tome da uz košarkašicu bude razmijenjen i Pol Vilan, marinac vojske SAD. Sa druge strane, zvaničnici u Vašingtonu ponudili su navodno da predaju trgovca oružjem Viktora Buta (55), koga mnogi nazivaju i "Trgovcem smrti".

KO JE VIKTOR BUT

But je ruski tržovac oružjem i u Americi služi kaznu zatvora u trajanju od 25 godina jer je "obezbjeđivao materijal za terorističke organizacije u inostranstvu". Moskva traži njegovo oslobađanje iz zatvora više od 10 godina, ukazujući na to da je bio "nepravedno označen poslije hapšenja Interpola, a po nalogu SAD". On je lišen slobode 2008. na Tajlandu.

But se branio od optužbi ovim riječima: "Nisam uradio ništa što bih smatrao kriminalnim djelom. Naravno da sam transportovao oružje, ali to je bilo povremeno. Tokom 360 dana u godini, moje pošiljke bile su uobičajene. Tokom pet dana, transportovao sam oružje i napravio nekoliko stotina hiljada dolara". Ti tovari završavali su u Angoli i Liberiji, a o njegovom slučaju je snimljen i popularni film "Gospodar rata" ("Lord of War"), u kojem glavnu ulogu glumi Nikolas Kejdž.

Kada su Lavrova pitali da li je moguće da sjedne za sto sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom, odgovorio je: "Poslušaću šta imaju da kažu". Na taj način on je sakrio sve karte, vjerovatno čekajući da Amerika napravi prvi potez, jer Blinken još nije javno istupio sa time šta Vašington nudi u ovoj potencijalnoj razmjeni.

"ZNA SE KAKO SE PRIČA O OVOME"

Zato je Lavrom rekao da će biti spreman da razgovara o razmjeni kada se vrati u Moskvu iz zvanične posjete Uzbekistanu. Istog dana, tim povodom oglasio se i portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, koji je poručio da se razmjene zatvorenika obično dogovaraju u tajnosti, daleko od pažnje javnosti.

"Znamo da se o tim stvarima pregovara bez bilo kakvog objavljivanja informacija. Normalno je da javnost sazna za to tek onda kada je dogovor već realizovan", rekao je Peskov, bliski Putinov saradnik, koji je ranije demantovao postojanje dogovora.

Podsjetimo, američka košarkašica uhapšena je 17. februara na aerodromu u Moskvi jer su u njenom prtljagu pronađeni kertridži sa uljem kanabisa, koje je zabranjeno u Rusiji i to u svim oblicima, uključujući i kada se koristi za medicinske tretmane. Griner je pet mjeseci provela u pritvoru i njen slučaj je izazvao pažnju cijelog sveta. Branila se tvrdnjom da je nesvjesno napravila grešku i da je to ulje koristila zbog hroničnih bolova.

Izvor CNN-a iz Bele kuće otkrio je da je ta ponuda poslata još u junu i da se još čeka odgovor koji bi mogao da oslobodi poznatu košarkaškicu i dvostruku osvajačicu olimpijskog zlata.

