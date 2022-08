Bivši košarkaš okrio detalje: Greg platio špijuna, pa beka otjerao iz kluba!

Američki trener balkanskog porijekla platio je čovjeka da uhodi njegovog igrača, a zatim košarkašu priredio selidbu u drugi grad!

Greg Popovič jedan je od najvećih NBA trenera u istoriji, a mnogi smatraju da je stručnjak porijeklom sa Balkana pregrub u odnosu sa igračima i previše zahtevan bez obzira na to kolike su zvijezde. Čovjek koji sa San Antonio Sparsima ima pet NBA titula, a sa reprezentacijom SAD zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju voli da sve drži pod kontrolom.

U prilog tome ide i izjava njegovog nekadašnjeg igrača Vernona Maksvela koji kaže da je Greg tokom 1989. godine upošljavao tajne agente da ga prate! Sve se to dešavalo prije više od 30 godina, kada je "Mad Max" nosio dres tima iz Teksasa.

"Nisam mogao da radim s*anja koja je tražio od mene. Ja sam sa Floride, nov sam u San Antoniju. Izazivaju me gdje god da odem, bio sam nokautiran na ulicama. Onda Pop dođe i kaže 'Više nema klubova za tebe'. Kazao je da sljedeći put kada izađem, mora da me izvuče odatle", pričao je u podkastu Gilberta Arenas nekadašnji NBA igrač.

Naravno, Vernon se nikada nije smirio. Ni posljednje upozorenje Grega Popovića nije bilo dovoljno, pa su njih dvojica ubrzo imali novi problem. "Šest sati kasnije, bio sam u prokletom klubu. Nazvao me je i rekao 'Hej, potreban si mi ovdje'. Kada sam došao, samo mi je rekao 'Upozorio sam te'. Imao je privatnog detektiva da me prati. Ispao sam gluperda. Rekao mi je da se spakujem i da pokušava da nađe tim koji će me uzeti. Kasnije je nazvao i rekao 'Ideš u Hjuston'. Tako sam odletio iz tima", ispričao je Maksvel.

Greg je ispunio obećanje i Vernona Maksvela stvarno poslao u Hjuston, gdje je bek odigrao narednih pet sezona. U tom periodu su Roketsi bili jedan od najjačih timova lige, a Maksvel je osvojio dva šampionska prstena prije nego što se i sa drugim timom iz Teksasa rastao na ružan način.