Sava Lešić navodno je čekićem udario sina policajca poslije svađe u saobraćaju...

Izvor: MN PRESS

Haos u Hrvatskoj - Sava Lešić navodno je udario čekićem sina hrvatskog policajca u Kninu. Tu informaciju prenio je "Jutarnji list" koji navodi da je do havarije došlo poslije haosa u saobraćaju.

Navodno je policajac (53) otišao sa svojim sinom (27) u kuću u kojoj su se nalazili bivši košarkaš Zvezde i Partizana sa svojim ocem i bratom, oni su rodom iz Knina...

"Najgore je prošao sin policajca koji je dobio udarac čekićem u potiljak, slomljen mu je i nos. Policija nam je potvrdila da istražuje navedeni događaj, postupak je u toku", navodi se u tekstu.

Vidi opis Haos u Kninu, bivši košarkaš Zvezde i Partizana čekićem udario Hrvata? Svađa u saobraćaju pokrenula krvavi sukob! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Sve je navodno počelo u ponedjeljak tokom dana kada su se dvije sestre (28 i 13 godina) u automobilu vraćale iz Šibenika prema Kninu i tada je navodno zbog preticanja došlo do svađe u saobraćaju.

"Vozač bijelog Audija Q7 beogadskih registarskih tablica pokazao je tri prsta, a na to je im je iz drugog auta pokazan srednji prst. Tada je vozač Audija poprečio put i ženska osoba je izašla iz tog auta i napala djevojčicu (13), pa je muškarac djevojčicu ošmario i pljunuo. One su potom sve to isprčale svom ocu, policajcu. On je uveče sa sinom otišao u Strmicu i tamo su našli taj automobil parkiran ispred jedne kuće", piše u tekstu.

Tada je tamo došlo do novog sukoba, a ovaj list navodi da su došli samo kako bi "razgovarali o incidentu".

"Naš izvor tvrdi da otac djevojaka nije pokazao policijsku značku ni u jednom momentu. Tvrdi da je odmah dobio letvu u leđa, a njegov sin je čekićem udaren u potiljak od jednog od braće, koji ga je potom udarao na zemlji i slomio mu nos. Policija je obaviještena, privela je braću koja su istog dana pušteni iz kninske policijske stanice. Navodno su ocu i bratu prijetili i pištoljem", zaključuje se u tekstu.