Lešić demantuje Hrvate: "Prijetili su da će nas ubiti pred djecom, majku su udarili metalnim lancem"!

Sava Lešić oglasio se poslije pisanja hrvatskih medija da je napao policajca i njegovog sina. Ispričao je šta se zaista dogodilo...

Izvor: MN PRESS

Sava Lešić (34) demantovao je tvrdnje hrvatskih medija o haosu i tuči u Kninu. Otkrio je da ni on ni njegova porodica nisu napadali nikoga, već da su oni napadnuti od strane policajca i njegovog sina.

Detalje haosa, šta se sve izdešavalo i kako su njegovi najbliži napadnuti metalnim lancem, uz prijetnje i vrijeđanje na nacionalnoj osnovi oktrio je srpski košarkaš. Sve je počelo od incidenta na putu.

"Prije ulaska u selo Kosovo pored Knina htio sam da obiđem auto njemačkih registracija koji mi nije dozvoljavao da ga obiđem i prelazio je u moju traku. U tom trenutku je dolazilo vozilo iz suprotnog smjera gdje su sekunde dijelile mene i moju porodicu od katastrofalnog udesa", rekao je Lešić za "Sportal."

Potom je stao na prvo isključenje da porazgovara sa njima i da vidi koji je razlog takvog poteza.

"Odmah je krenulo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi gdje je ona rekla da smo mi četnici i da joj je muka od nas. Supruga je izašla iz kola, djevojčica od 13 godina je skočila na nju i krenula da je čupa. Razdvojio sam ih, ušli smo u kola, krenuo ka našem zaseoku i primijetio da me to vozilo prati i slika auto konstantno. Kada smo stigli kući poslije nekih 30 minuta došla su dva automobila i izašla su dva čovjeka jedan srednjih godina i jedan mlađi. Tada kreću da traže po dvorištu auto i kada je mlađi vidio moj auto krenuo je da viče 'To je taj to je taj', a stariji je vikao 'Ubili ste mi majku 1995. godine, sad ću vas pobiti sve' i krenuo je da udari mog brata."

Nastala je potpuna havarija...

"Reagovali smo u samoodbrani, da ne dođe do većeg incidenta. Stariji čovjek je otišao do kola da izvuče lanac sa metalnim predmetom, udario je moju majku, krenuo je ka meni, pokušao sam da se branim bježeći. Poslije toga, dok me jurio, pao je, iskoristio sam da ga razoružam, pojavio se mlađi i napao je mene. Brat i ja smo odbili taj napad, mlađi se povukao, stariji je nastavio da prijeti. Mi smo od tog trenutka samo htjeli da oni što pre odu i da se situacija što prije završi, jer su sva deca bila na terasi, vrištala i plakala. Bilo je strašno. Oni su otišli kući, mi smo prijavili sve to policiji", zaključio je Lešić.