Bacio peškir, Sale ga izbacio iz tima - odgovorio je poslije osam godina: Prevladao je tuđi ego... Ne žalim ni za čim!

Nekadašnji košarkaš prisjetio se događaja iz 2014. godine, nakon čega je završena njegova karijera u reprezentaciji.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška javnost u Srbiji posljednjih dana priča o Milošu Teodosiću i njegovom precrtavanju sa spiska za Evropsko prvenstvo, a to nije prvi takav slučaj u srpskoj košarci. I ranije su neka velika imena izostavljana sa selektorovog spiska. Jedan od najpoznatijih primjera je Vladimir Micov, čovjek koji je ovog ljeta odlučio da završi igračku karijeru.

Njega je selektor Aleksandar Đorđević odstranio iz tima pred Svjetsko prvenstvo 2014. godine, kada je igrao najbolju košarku u karijeri. Navodno, njih dvojica su imali nesporazum na klupi za rezervne igrače, a nakon čuvene scene sa peškirom Sale je Micova poslao u svlačionicu. Tako mu je i završio karijeru u nacionalnom timu, a detalja se Vladimir Micov podsjetio u podkastu Mileta Ilića.

Košarkaš koji je tokom igračke karijere nastupao za Zvezdu i Partizan, a penzionisao se iz dresa podgoričke Budućnosti istakao je da svako ima svoju verziju priče, ali on zna da nije kriv za situaciju koja je nastala.

"Ne bih o tome. Prošlo je mnogo vremena i ne želim da se vraćam. Ne žalim ni za čim tokom karijere. Pa ni za tim, znam da nisam ništa skrivio. Svako ima svoju verziju, ali mislim da je tuđi ego prevladao. I to je to... Sve se vidjelo, sve se zna", počeo je priču Micov.

Pogledajte detalje iz 2014. godine:

Iako je tada prectan, postojala je šansa da se vrati u nacionalni tim. Bilo je to nekoliko godina kasnije, kada je Igor Kokoškov preuzeo reprezentaciju Srbije. Ipak, tada je Micov procenio da je prekasno da se vrati u srpski tim jer je već u poznim igračkim godinama.

"Naravno da ostaje žal što nisam otišao na Svjetsko prvenstvo u Španiji. To se desilo tri dana pred polazak. Ono... Provedeš cijelo ljeto na pripremama, nisam bio sa porodicom, i desilo se to što se desilo. Poslije toga nisam dobijao pozive, bio sam slobodan svakog ljeta. Kada je došao Igor Kokoškov, zvao me dva-tri puta, ali ja sam bio u ozbiljnim godinama, imao sam 35. Ja nisam mogao da igram prozor zbog Evrolige. A i da sa 35 uzimam nekom mjesto... Kad nisam igrao kad sam bio mlađi... Bilo je fer od njega i to je to", ispričao je Vladimir Micov u podkastu.

Podsjećamo, nekoliko godina nakon incidenta Vladimir Micov ispričao je da nije bilo psovki i teških riječi ni sa njegove ni sa selektorove strane. "Nisam bacio peškir, jer ga u ruci nisam ni imao. Takođe bih želio da demantujem pisanje pojedinih medija da je bilo vulgarnih riječi, bilo sa moje bilo sa selektorove strane. Žao mi je što je selektor to tako protumačio", ispričao je bivši reprezentativac.