Zvezda uplatila dio duga za porez! Crveno-bijeli se oglasili, pa "pecnuli" i ostale: "Očekujemo da i drugi isto urade"

Crvena zvezda se oglasila putem zvaničng sajta i potvrdila da je uplatila još jednu ratu duga za porez.

Izvor: MNPRESS

Crvena zvezda je izmirila još jednu ratu duga za porez koji ima prema državi Srbiji. Putem zvaničnog sajta se oglasila i otkrila cifru koja je uplaćena i uz to je "pecnula" ostale klubove.

Prema objavljenom saopštenju 17. i 18. avgusta uplaćena je suma od skoro četiri miliona dinara (32.664 evra) na ime dugovanja za poredz (PDV) i to je treća uplata na ime dugovanja u ukupnom iznosu od 130.000 evra (preko 15 miliona dinara).

"Zvezda je jedini klub koji je do objavio svoja dugovanja koja se odnose isključivo na PDV, jer drugih poreskih obaveza nema. U isto vrijeme objavili smo i svoje finansijsko poslovanje i dali ga do detalja na uvid. Očekujemo da će to učiniti i ostali pravni subjekti i klubovi koji duguju višestruko veće iznose na ime neplaćenog poreza svojoj državi", navodi se u saopštenju.

Sa Malog Kalemegdana stigla je i poruka da će "klub nastaviti da izmiruje svoje obaveze prema državi u skladu sa mogućnostima i da će redovno o tome obavještavati javnost".