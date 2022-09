Sve o grupi Srbije na Eurobasketu! Bratska mržnja, zemlja džinova bez košarke i najteži rival koga nismo očekivali!

Srbija svoj put na Eurobasketu počinje u Pragu, a u O2 areni igraće sa pet protivnika protiv kojih će redom biti favorit. Izvještač MONDA sa Evropskog prvenstva Nikola Lalović predstavio je sve rivale "orlova".

Košarkaši Srbije su stigli u Prag, Eurobasket 2022 može da počne! Nakon prijateljskih mečeva sa Crnom Gorom i Slovenijom, osvajanja turnira u Njemačkoj i dvije jako bitne pobjede u kvalifikacijama za Mundobasket, Srbija startuje takmičenje na prvenstvu Evrope.

Ono što smo dugo čekali sada je tu, a za ekipu Svetislava Pešića sve počinje 2. septembra kada će se njegov tim sastati sa Holandijom. U grupi sa šest ekipa naš tim mora da bude u prve četiri kako bi prošao dalje, ali u konkurenciji Holandije, Češke, Finske, Izraela i Poljske jasno je da Srbija želi prvo mesto i lakšeg protivnika u osmini finala.

Selektor Svetislav Pešić zna kako se osvaja evropska kruna, uradio je to 2001. godine u Istanbulu i taj tim predvođen Dejanom Bodirogom i Predragom Stojakovićem dominirao je kao niko do tada. Sada Srbija nije prvi favorit za osvajanje medalje, ali svakako jeste prvi favorit za prvo mjesto u Grupi D.

Domaćin Češka i prva evropska selekcija koja se plasirala na Mundobasket 2023. Finska djeluju kao najozbilniji rivali, ali da krenemo redom, po rasporedu!

HOLANDIJA – Zemlja džinova koja nema košarku!

Holandija je zemlja najviših ljudi na svijetu! Sa prosječnom visinom od 184 centimetra uzeli su tu titulu ispred Crne Gore i Estonije, dok je na primjer Srbija tek na 11. mjestu sa prosječnom visinom od 180 centimetara. Ipak, to što su Holanđani visoki nikako ne znači da su košarkaška nacija.

Sport broj jedan je svakako fudbal, sportovi poput brzog klizanja, hokeja na travi i biciklizma imaju ozbiljnu tradiciju, ali košarka se nije "zapatila" u zemlji lala. Odbojka je solidno popularna i odbojkaši i odbojkašice su znali da naprave uspjehe na velikim takmičenjima, u poslednje vrijeme sve više napreduje rukomet, ali košarka je zaista "zadnja rupa na svirali" Holanđanima.

KADA SE IGRA? Srbija – Holandija 2. septembar 21:00

Na Olimpijske igre košarkaši nikada nisu otišli, na Svjetskom prvenstvu su bili jednom, a na Eurobasketima su bili redovni do 1989. godine. Tada su u Jugoslaviji bili posljednji i gledali su kako Divac, Kukoč, Rađa, Paspalj i Dražen silovito idu do zlata. Od tada ih nije bilo sve do 2015. godine kada su bili 21. a na ovaj Eurobasket su došli nakon iznenađujućeg drugog mjesta u grupi sa Hrvatskom, Turskom i Švedskom – svakog od tih rivala su pobijedili po jednom iako su svaki put bili autsajderi.

Od cijele ekipe centar Mat Frajs igra u Njemačkoj, Janik Frenki je bek Andore a ostatak igra uglavnom u domaćem prvenstvu. Nama poznato lice je Čarls Klof koji je jedno vrijeme nastupao za MZT, a najveća legenda je Vort De Jong, prošle godine osvajač BNXT lige (liga Belgije i Holandije) sa ZZ Lajdenom. Ovaj igrač koji se podjednako dobro snalazi kao bek i krilo legenda je tamošnje košarke, prošle godine je bio MVP finala BNXT-a, najbolji defanzivac i najbolji holandski igrač tog takmičenja, a bukvalno je kao najbolji igrač takmičenja u dresu ZZ Lajdena obilježio prethodnu deceniju u holandskoj košarci.

Ipak tim koji u 2021. i 2022. nema pobjedu ne bi smio da bude preveliki zalogaj za naš tim.





ČEŠKA – Sa komunizmom, umrla je i košarka!

Česi su nekada bili evropska sila u košarci, ma koliko to sada čudno zvučalo. Na prvom Eurobasketu uzeli su bronzu, potom su četrdesetih i pedesetih imali trofejnu generaciju koja je sa svakog takmičenja donosila medalju, da bi šezdesetih, sedadesetih i osamdesetih uspijevalo da sa po nekog Eurobasketa uspiju da se vrate nakon što su stali na podijum. Poslije srebra 1985. godine umro je komunizam u Čehoslovačkoj, država se raspala, a raspala se solidno i košarka.

Dugo se bukvalno ništa nije dešavalo u Češkoj košarci i ona je bila zaboravljema, a onda na Eurobasketu 2013. kreće da igra generacija koju manje-više i sada gledamo. Satoranski, Veseli, Balvin, Hruban, Pumprla, Jelinek, svi su i tada i sada bili u kombinaciji za tim.

KADA SE IGRA? Srbija – Češka 3- septembar 17:30

Najveći uspjeh mogli su da naprave 2015. godine, ali tada ih je upravo Srbija spriječila u tome. Tada su u grupi sa Letonijom i Litvanijom bili treći, a onda su u osmini finala Veseli i Satoranski razbli Hrvatsku sa 21 poenom razlike. U četvrtfinalu ih je čekala Srbija protiv koje su se dobro držali. ali dvije trojke Bjelice u posljednjim sekundama napada na osam i pet minuta do kraja meča odbile su najopasnije nalete Čeha i na kraju je naš tim išao u polufinale.

Sljedeće godine smo se opet sastali na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Riju gdje su "orlovi" bili bolji sa 96:72, ali ovaj tim je samo rastao. Na Mundobasketu 2019. su šokirali Brazil i Grke, a na kraju su se opet sastali sa Srbijom u meču za peto mjesto gdje im je Bogdan Bogdanović ubacio 31 poen!

Bili su hit kvalifikacija za prošle Olimpijske igre pošto su izbacii Kanadu i Grčku i otišli u Tokio, a sada ovo djeluje kao posljednji ples jedne generacije. Auda, Hruban, Veseli, Bohačik, Jelinek, Paliza svi su jako iskusni, a ovaj turnir ne dočekuju u dobrom raspoloženju.

Povrijedio im se možda i najbitniji igrač tima Tomaš Satoranski i biće bez svog glavnog organizatora igre, a u pripremi za Eurobasket u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo prvo ih je pregazila Španija, a onda ih je na njihovom terenu savlada i Mađarska.

Ovo je zabavan i dobar tim, uigran u kome se zna ko šta radi, ali jednostavno ne dovoljno kvalitetan da nas ugrozi. Čak i kada je Srbija bila slabija, a Česi jači, to nije bio slučaj.

FINSKA – Zemlja košarke, iako ne misle svi tako!

Sigurno vam prva asocijacija na Finsku neće biti košarka, ali ovo je prva reprezentacija koja je obezbijedila učešće na Mudobasketu 2023. godine. Tim je u impresivnoj formi, u prethodnih godinu dana izgubili su samo jedan zvanični meč i to na gostovanju Švedskoj u novembru prošle godine.

Za sada djeluju kao apsolutno najteži rival Srbije u grupi D, a ova generacija je jako iskusna i redovno nastupa na Eurobasketima. Ovo je 17. Eurobasket Fincima, najveći uspjeh im je šesto mjesto na domaćem terenu 1967. godine, ali generacija koja je od 2011. igrala svako prvenstvo Evrope je definitivno najkonstanija.

KADA SE IGRA? Srbija – Finska 5. septembar 21:00

Tim je redovno sastavljen od Finaca i Amerikanaca, koji nisu naturalizovani već uvijek imaju finsko porijeklo ili neku vezu sa Finskom. Uglavnom su to sinovi bivših košarkaša kojima su majke Finkinje ili sinovi Amerikanaca koji su u Finskoj igrali profesionalno košarku. Tu je i slučaj nekadašnjeg plejmejkera Partizana Džamara Vilsona koji je oženio Finkinju Lauru Sario, bivšu reprezentativku ove zemlje.

Prethodnih godina smo u nacionalnom timu viđali i bivšeg krilnog centra Budućnosti Džeralda Lija kojem je otac igrao profesionalno u Finskoj i čak upisao osam nastupa za nacionalni tim, a sada su od Amerikanaca u kombinaciji za tim bili Šon Haf i braća Aleks i Erik Marfi. Hafu je otac Leon igrao u Finskoj i on je tu rođen, dok je otac braće Marfi bivši NBA igrač Džej Marfi koji je oženio Pavi, Finkinju koja je nosila dres nacionalnog tima u ženskoj selekciji.

Sada je najveća zvijezda tima dugogodišnji NBA igrač Lauri Markanen, koji se pokazao kao nezaustavljiv za odbrane rivala u prethodnim mečevima. U kvalifikacijama je Izraelu ubacio 28, a u pripremnom meču je Ukrajinu zatrpao sa 42 poena. 8 skokova uz šut iz igre od 50 odsto.

Tu je i nama dobro poznati Sasu Salin koga smo gledali u ABA ligi, glavni organizator igre je dugogodišnji evroligaški plejmejker Peteri Koponon, a najveća nada je Miro Litl, mladi bek koji je trenutno na koledžu, a predviđaju mu veliku karijeru.

Igrala je Srbija s njima u kvalifikacijama za ovaj Eurobasket, a nakon što su ih u Finskoj razbili sa 80:58 na debiju Igora Kokoškova na klupi nacionalnog tima, na našem terenu je bilo tijesno. Plejmejker porijeklom sa Kosova Edon Mahuni nas je namučio, a pokazalo se i kako Finci igraju.

Uglavnom bez klasičnog centra, Markanen koji je u NBA "četvorka" ovde igra često na poziciji "pet", a u timu je samo Aleksander Madsen klasični centar sa svojih 207 centimetara. Na prethodnim Eurobasketima su redovno igrali sa pet niskih igrača, jako su brzi, mnogo šutiraju i polažu na traziciju i definitivno su jako atipičan i nezgodan tim.

To je na svojoj koži najbolje osjetila Hrvatska koju su izbacili sa Mundobasketa pošto su ih dva puta dobili u kvalifikacijama – jednom je blista Markanen, a jednom Mahuni.

IZRAEL – Iz Srbije, sa Kosova!

Izraelci na Eurobasket stižu sa velikom zvezdom koja dolazi pravo iz srca Srbije – sa Kosova i Metohije! Sin nekadašnjeg legendarnog centra Crvene zvezde Zufera Avdije, sada igrač Vašington Vizardsa Deni Avdija prva je zvezda tima.

Izraelci jedini veliki uspjeh na prvenstvima Evrope imaju 1979. godine kada su bili bronzani, a generacija predvođena najboljim izraelskim košarkašem svih vremena Mikijem Berkovicem je ostala zapisana zlatnim slovima.

KADA SE IGRA? Srbija – Izrael 6. septembar 21:00

Ipak daleko je Izrael od tih slavnih dana, u posljednje vrijeme redovno igraju velika takmičenja, ali ih završavaju već u prvoj fazi. Sada sa trenerom Gajom Gudesom koji je sa Hapoel Holonom uz sjajnog Džoa Reglenda uspio da "otme" titulu Makabiju nadaju se nečem boljem.

Ranije je vodio juniorski tim iz koga dolazi nova generacija – Deni Avdija, Jam Madar, Jovel Zosman, Maks Hajdeger, sin Dejvida Blata Tamir Blat, pa i 26-godišnji centar Roman Sorkin predstavljaju kičmu tima za narednih desetak godina. Tu je i nekoliko iskusnijih igrača poput dobro poznatih Gaja Pninija (khm...) i Gala Mekela koji su u odnosu na prethodni Eurobasket jedini uspjeli da uđu u tim i ovaj put.

Ovo je nova era u izraelskoj košarci, dolaze neki mladi momci pred kojima bi trebalo da bude budućnost svijetlija od ekspresnih ispadnja na startu velikih takmičenja, ali pred ovaj Eurobasket nisu ubijedili nikoga da su za sada spremni za to.

POLJSKA – Nema brata, dok ne rodi majka!

Bratska ljubav ne cvjeta u ovom timu i to je glavna tema pred Eurobasket. Prvo se oglasio Marsel Ponitka koji je rekao da njegov stariji i poznatiji brat radi sve da ga izbaci iz reprezentacije, a potom je najbolji igrač ove generacije Mateuš Ponitka to potvrdio!

Javno je rekao da je selektoru nacionalnog tima Hrvatu Igoru Miličiću jasno dao do znanja da sa bratom nema namjeru da igra i da će samo jedan Ponitka na Eurobasket. S obzirom na to koliko je Mateuš bolji igrač, nikoga ne čudi izbor koji je Miličić napravio.

KADA SE IGRA? Srbija – Pojska 8. septembar 21:00

Osim Ponitke starijeg jedino baš zvučno ime u timu je trebalo da bude deveti pik sa ovogodišnjeg drafta Džeremi Sočan koji je svoje učešće otkazan, tako da će pored Ponitke kičmu tima činiti naturalizovani Amerikanac Ej Džej Sloter kod koga će uglavnom biti lopta, dok će u reketu glavna uzdanica biti mladi Aleksandar Balcerovski koji je prošle sezone sjajno napredovao u Megi.

Davno su prošli slavni dani poljske košarke, imali su odličnu generaciju šezdesetih koja im je donijela bronzu i dva srebra na Eurobasketima, a poslije toga su nestali. Vratili su se 2009. godine kada su bili domaćini Eurobasketa i te godine su namučili Srbiju na startu druge faze.

Na kraju je bilo 77:72 za nas, a pamti se impresivan duel Nenada Krstića i Marsina Gortata pod košem, ali su na šest šampionata Evrope u XXI vijeku samo dva puta prošli grupu.

Najbolji rezultat u posljednje vrijeme desio im se na Mundobasketu u Kini gdje su dobili laku grupu u prvoj rundi i prošli je, u drugoj grupnoj fazi su dobili Ruse i otišli u četvrtfinale gdje ih je Španija rutinski dobila. Sada ostaje da se vidi da li će im posljednji meč grupe sa Srbijom nešto značiti, ali iako ovo nije reprezentacija prve kategorije u Evropi itekako ima čime da zaprijeti našem timu.

A sad – Eurobasket može da počne!