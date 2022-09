Sve je tako razbacano po terenu, kako to da branimo? Pešić zna odakle prijete Finci - Kod njih samo jedan ne šutira!

Selektor Svetislav Pešić analizirao je igru reprezentacije Finske i istakao da je jako teško braniti se protiv takve ekipe u kojoj samo jedan igrač ne šutira trojke. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Selektor Srbije Svetislav Pešić održao je trening pred meč Srbije sa Finskom, a nakon dana odmora u rasporedu istakao je da je jako bitno da se sve na ovom Eurobasketu dobro isplanira i da se tempira forma.

Konstatno selektor ponavlja da je neophodno da ekipa napreduje jer je turnir dug i Srbiju tek čekaju najteže i najbitnije utakmice.

"Prvenstvo Evrope traje dosta dugo i važno je zadržati tenziju, pristup, koncentraciju. Mi smo za vrijeme boravka ovdje u Pragu u procesu pokušaja da podignemo nivo forme. Ovaj trening je bio važan. Akcenat se daje na utakmicu sa Finskom, ali koristimo i veći dio ovog treninga da unapređujemo našu igru, sa aspekta odbrane i napada", rekao je Pešić.

Kada je Finska u pitanju to je tim koji iz godine u godinu napreduje, a sada imaju i veliku zvijezdu u svom timu, NBA igrača Laurija Markanena. Naravno da je srpski selektor pomenuo i njihove sjajne navijače koji su prosto okupirali Prag.

"Finska je posljednjih godina postala ozbiljna reprezentacija. Oni postaju nacionalni junaci, imaju ogroman respekt. Finsku prati publika gdje god da se igra i kontinentalna takmičenja doživljavaju posebno. Vidjeli smo Finsku protiv Izraela i pravi timovi, a ovo je prava ekipa sa velikim karakterom, tehnički stalno napreduju. Vjeruju u trenera i ono što rade i nije ni čudo da su protiv Izraela prezentovali modernu košarku i to poslije teškog poraza od Izraela. To je za njih bila jedna od najvažnijih utakmica u grupi. Vidite kako su se vratili kolektivnom igrom. Jedna od najboljih utakmica od svih reprezentacija koje su ne samo ovdje, već i u drugim grupama. Tim bez velikih zvezda, izuzev Markanena i Salina koji je ključ njihove igre", istakao je Pešić.

Pred ovaj meč Sasu Salin se prisjetio i dana kada je igrao protiv Nikole Jokića. Sjajnog šutera Pešić izuzetno cijeni.

"On je dugi niz godina noseći igrač u španskoj ligi, jako su agresivni u tranziciji, u kontrama. Imaju samopouzdanje, ruka im je stalno u pravcu šuta. Samo jedan igrač za ove dvije utakmice nije šutirao za tri poena. Teško ih je braniti jer su petice, koje nisu klasične petice, već su to četvorke koje mogu da igraju spolja i unutra. To je karakteristika Finske i to je za svaku ekipu teško braniti", dodao je on.

Na pitanje da li je Finska najteži rival u grupi nije htio direktno da odgovori, ali je naglasio da će sa Fincima biti teško jer su mnogo fluidni i nikada se ne zna ko igra na kojoj poziciji.

"Svaki sljedeći rival ima svoje kvalitete i težak je na svoj način. Poljaci su takođe interesantna ekipa, igrali su dosta kvalitetnih pripremnih utakmica, sa najboljim ekipama Evrope. Imaju kompletnu ekipu, sastav koji je pun centrima, bekovima, šuterima... Neobične su ekipe, svi se razlikuju. Izrael i Finska su za svakog rivala nezgodni zato što nemaju igrače na tačno određenim pozicijama. Ovde je sve toliko ’razbacano’ po terenu, da ne znaš ko koju poziciju igra, što je teško za odbranu da pročita. Utisak nam je da igramo protiv ’pravih’ ekipa, da se te situacije jedan na jedan riješe. Moramo stvarno da odigramo dobru utakmicu, da nam ne pobjegnu iz ruke".

Pomno prati Pešić i dešavanja u ostalim grupama i na ostalim terenima. Poslije "sječe favorita" koja se desila u nedjelju analizirao je i ekipe koje su "kiksnule".

"Litvanci su izašli na teren protiv ekipe pune samopouzdanja i kvaliteta. Izgubili su sve utakmice na jedan poen i šut. Računajte ono što sam govorio ranije – Njemačka igra pred svojom publikom i odavno nisu imali bolju ekipu, još od vremena Novickog ili kada sam ja vodio reprezentaciju. Ova ekipa ima dosta dobrih igrača, ne samo u NBA, već i Evroligi. Nije mi to iznenađenje, pa ni da je Litvanija dobila. U ostalim utakmicama vidjeli ste koliko je važan pristup, ponašanje, karakter, kao što to BiH pokazuje. Možda jeste iznenađenje, ali su sa svim ekipama protiv kojih su igrali bili su u poziciji da dobiju. Biće tu svega, turnir se igra svaki dan. Naporno je ovo Evropsko prvenstvo", završio je Pešić.

