Bosna može da izbaci favorita - ovo su sve kalkulacije: Musa i Nurkić vode ka senzaciji, a još boli "Mirza sa parkinga"!

Spektakularna pobjeda nad Slovenijom otvorila je reprezentativcima BiH vrata nokaut faze, jer im je potrebna samo jedna pobjeda iz naredna dva meča.

Izvor: Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je veliko iznenađenje na Eurobasketu i u trećem kolu grupne faze savladala Sloveniju (97:93), a taj trijumf mogao bi da ima ogroman značaj! Reprezentacija predvođena Jusufom Nurkićem i Džananom Musom mogla bi već u četvrtom kolu da obezbijedi prolaz u nokaut fazu takmičenja i eliminiše Litvaniju, ekipu koja je pred turnir važila za favorita iz senke.

Reprezentacija Litvanije trenutno ima skor 0-3 i mogla bi da bude eliminisana sa Evropskog prvenstva čak i ukoliko pobijedi preostala dva meča u ovoj grupi. Veoma težak raspored do sada je Litvancima donio neuspjehe protiv Slovenije, Francuske i Njemačke, pa do kraja grupne faze moraju da pobijede oba meča. Ipak, to ne mora da im bude dovoljno.

Zapravo, sada Bosna i Hercegovine sve drži u svojim rukama. Ukoliko Nurkić, Musa i ekipa savladaju Francusku u četvrtom kolu grupne faze - Litvanci idu kući! U tom slučaju bi reprezentacije Bosne i Hercegovine sa tri pobjede, odnosno Francuske sa dvije pobjede i boljim međusobnim skorom postale nedostižne za Litvance, a Valančijunas, Sabonis i ostatak tima bi morali da se pomire sa debaklom.

Ukoliko BiH ne savlada Francuze u njihovom međusobnom meču, selekcija koju sa klupe predvodi Adis Bećiragić imaće još jednu šansu da ovjeri plasman u nokaut fazu. Biće to susret posljednjeg kola upravo protiv Litvanije, pod uslovom da momci sa Baltika prije toga nadigraju autsajdera Mađarsku. U tom slučaju bi dvije reprezentacije igrale za posljednje mjesto koje vodi među 16 najboljih timova na kontinentu, a ovakva situacija već se desila jednom.

Mirza Teletović trojke, Bosna i Hercegovina - Litvanija, Eurobasket 2013 Izvor: Youtube/rishaTV

Mnoge košarkaške zaljubljenike razvoj situacije u grupi B može da podsjeti na 2013. godine kada je Bosna i Hercegovina predvođena nevjerovatnim Mirzom teletovićem (31 poen) i njegovim "trojkama sa parkinga" uspjela da savlada Litvaniju. Konačan rezultat bio je 78:72, ali to nije bilo dovoljno za prolaz - četiri ekipe formirale su krug nakon učinka 3-2, a bosna i Hercegovina bila je jedina koja nije prošla dalje.

Takmičenje su nastavili Srbija, Letonija i Litvanija, koja je u ostatku turnira imala najbolji rezultat. U novoj grupi nadigrali su Francuze, Belgijance i Ukrajince, a zatim eliminisali Italijane i Hrvate na putu do finala. Tamo su poraženi od Francuske (80:66) i nakon spektakularnog turnira morali su da se zadovolje drugom pozicijom.

Pogledajte tabelu u grupi B Evropskog prvenstva: