"Kako je sa Micićem i Jokićem? Lako ako ste Kari Pešić!" Spahija pričao o Teu, a onda perfektno opisao MVP duo!

Proslavljeni hrvatski stručnjak Neven Spahija bio je jasan - kada na klupi imate Svetislava Pešića, a na terenu Nikolu Jokića i Vasilija Micića sve je lako! Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/MN Press

Proslavljeni košarkaški stručnjak Neven Spahija gledao je meč Srbije sa Finskom u trećem kolu Eurobasketa u "O2 areni" u pragu, a prije te utakmice nije uspio da donese sreću jednom od svojih najboljih prijatelja.

Trener Hapoel Holona i selektor Izraela Gaj Gudes startovao je sa dvije pobjede na prvenstvu Starog kontinenta, a onda je Poljska bila osjetno bolji rival i odnijela je pobjedu.

"Danas nije išlo, nikako Gaju Gudesu da donesem sreću, ja sam došao na kliniku i imao sam dva predavanja sa Nenadom Trunićem zajedno sa njim tako da sam spojio jedno i drugo. Apsolutno ću ostati i za meč Srbije i Finske, biće mi zadovoljstvo", rekao je poslije prvog meča dana.

Pogledajte 02:24 Neven Spahija Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Pričao je sa nama o Milošu Teodosiću i pozvanju stranaca u nacionalni tim Srbije, a nakon toga smo vidjeli na dijelu Srbiju i tandem Nikola Jokić-Vasilije Micić koji je obilježio dešavanja u grupi D Eurobasketa koja se igra u Pragu. Nije htio previše da ih komentariše Spahija...

"Pa dobro, gledajte, pričati o Miciću i Jokiću možemo cijeli dan, ne znam šta bolje to postoji kad je u pitanju komunikacija na terenu. To su dva plejmejkera", rekao je on, a na pitanje da li je teško posložiti tim oko dva tako izražena individualca i MVP-a odgovori je sa:

"Kad ste Kari Pešić onda nije teško!"

Proslavljeni trener iz Šibenika uspio je poslije meča Izraela i Poljske da isprati i finiš duela Hrvatske i Estonije u kome je njegov nacionalni tim uspio da na kraju pobijedi.

"Gledao sam dosta Hrvatsku. Ja bih rado bio u Milanu, ali dobio sam poziv da dođem ovdje. Nadam se da će naša reprezentacija kroz utakmice u formi penjati i dizati formu za drugu fazu", završio je Spahija.