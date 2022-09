Dosta mi je košarke, radiću sad nešto drugo! Vasa pričao o drugoj stani Eurobasketa i otkrio šta mu je Novak rekao

Košarkaši Srbije nakon napornih mečeva dočekali su i dan odmora, a kako će on izgledati objasnio nam je Vasilije Micić. Od izveštača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Reprezentacija Srbije nastavila je sa pobjedama, a opet je jedan od najboljih bio Vasilije Micić. Sjajni plejmejker "orlova" uspio je da naniže 19 poena uz tri skoka i tri asistencije, a sada nakon četvrte pobjede na Eurobasketu dobiće priliku da se odmori.

Tempo je nevjerovatan na prvenstvu Evrope, igra se skoro svakoga dana u grupnoj fazi i mnogo će dan odmora koji slijedi značiti srpskim košarkašima. O tome je za MONDO pričao aktuelni MVP finala Evrolige.

"Znači dosta, ali opet kao za sve, tako je i za nas. Nema tu prevelike razlike u smislu ritma i prostora za odmor. Nema smisla da se mnogo razmišlja o tome, to treba da se prihvati kao činjenica. Bitno je da se što prije mentalno oporavimo, spavamo, mislim da je ta mentalna priprema ključ u jednom trenutku. Kada si fizički izmoren ti mentalnom snagom to izvlačiš iz sebe. Mislim da smo mnogo puta to prošli u karijerama svi, generalno vjerujem da to nije veliki problem. Može da se desi da se odrazi na energiju na terenu, ali ne vidim da je to neki veliki problem", iskren je bio Micić.

Sve nas zanima kako izgleda slobodan dan jednog vrhunskog košarkaša na Evropskom prvenstvu. Da li je i slobodan dan vezan za košarku ili da se "očisti" glava od misli o treninzima i utakmicama.

"Svako to različito radi, ja sam stava da mi je košarke u svakodnevnom funkcionisanju dovoljno i uvijek se trudim da nešto drugo radim u životu. Sama priprema moja za treninge i utakmice i moj pristup košarci su dosta ozbiljni pa sve te slobodne dane i sate koristim da isfiltriram glavu. Neki momci gledaju dodatno utakmice, ja to stvarno ne praktikujem", rekao je on pa dodao:

"Samo sve suprotno od košarke! Šalim se, budem malo sa porodicom, u nekom svom svijetu, skrenem misli, prošetam."

Bio je u Pragu i 2013. godine kada je sa U19 timom Srbije uzeo srebro iza tima SAD predvođenog Džalilom Okaforom i Eronom Gordonom. Sada je ponovo u Pragu i grad mu se izuzetno sviđa.

"Dobro, generalno mi se Karlov most najviše sviđa od 2013. kada sam bio ovdje, ali generalno mi se sviđa što je grad dosta očuvan, arhitektura nije uništena, generalno je lijep grad za život, odaje neki lijep utisak."

Nije Češka baš košarkaška zemlja niti je Prag previše košarkaški grad, pa da li srpske košarkaše prepoznaju na ulici kada izađu do grada?

"Nisam ni bio do grada, samo to prvo veče. Bilo je prepoznavanja što od strane naših navijača što od nekih drugih. Ali počevši od Jokića koji je ovde najveća zvijezda kada on sam ne pridaje tome značaj nego privatnost drži za sebe, tako i mi ostali. Nije to nikakav vid arogancije, nego nekakvo očuvanje mira koje ti donosi oporavak u glavi, ali i fizičku spremnost za dalje", naglasio je on.

Dosta vremena je sa ovom reprezentacijom proveo Novak Đoković, gledao je nekoliko mečeva i družio se sa srpskim košarkašima, pa da li su od njega dobili neki dobar savjet?

"Manje-više svaki sportista koji dođe na vrhunski nivo ima slično razmišljanje. Naravno nemamo svi iste potencijale i talente. Naravno imali smo razgovor i sa njim u kom smo mi slušali njega gdje je on nama dijelio savete. Mahom se to zasniva na toj unutrašnjoj motivaciji koja je najteža da se ostane na tom najvišem nivou. Dosta sportista ovako ili onako dostigne neki nivo, ali ko opstane, to je ono o čemu smo pričali sa njim", otkrio nam je Vasa.

Sada srpski tim odmara, trening je zakazan za 19:50, a poslije toga i posljednji meč grupne faze u četvrtak od 21 čas kada se sastajeu sa Pojacima i igraju za prvo mjesto u grupi D.

