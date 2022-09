Srbija može sa tri tima u osmini finala! Detaljne kalkulacije za "orlove" - čak i koš razlika odlučuje!

Koga biste voljeli kao protivnika Srbije u osmini finala Eurobasketa? Pročitajte detaljne kalkulacije...

Eurobasket ulazi u posljednje kolo grupne faze, a znamo da to znači i kalkulacije za osminu finala! Sve nas zanima reprezentacija Srbije koja je do sada maksimalna na turniru (4-0), pa to u praksi znači da će sa prve pozicije ući u nokaut fazu, s tim da je "orlovima" ostala još utakmica sa Poljskom (3-1), gdje se ne očekuje iznenađenje. Od ranije je poznato i da pobjednik ove grupe igra sa četvrtoplasiranim iz grupe "C", a tamo je prava zbrka!