Vasa objasnio razliku između Pešića i Kokoškova, pa poručio: To je borba sa vjetrenjačama, besmisleno je! (VIDEO)

Vasilije Micić je pred posljednje kolo grupne faze Eurobasketa pričao o radu sa Svetislavom Pešićem, ali i o očekivanjima javnosti od ovog tima.

Predvođen Svetislavom Pešićem srpski tim ređa pobjede! U grupnoj fazi Eurobasketa redom su padali Holandija, Češka, Finska i Izrael, a za sada djeluje da je iskusni stručnjak pronašao pravu notu kod vođenja ovog tima.

Jedan od lidera "orlova" Vasilije Micić pričao je upravo o radu sa selektorom i istakao da su presudni njegov pobjednički mentalitet, ali i iskustvo vođenja nacionalnog tima.

"Odluka da se on postavi za selektora je odluka cijelog saveza i ideja je bila da sa njegovim pobjedničkim mentalitetom opet dođe do pobjeda. Ne mogu da kažem da je prethodni trener bio iole manje ozbiljan, ali ima nekih različitosti. Pogotovo znajući da je on već vodio naše reprezentacije", počeo je Micić.

Veliko iskustvo svjetskog šampiona iz Indijanapolisa i evropskog prvaka iz Istanbula velika je prednost selektora Pešića u odnosu na ostale stručnjake.

"Zna kako se postavljaju sistemi za takmičenja. Nije lako voditi reprezentaciju mjesec i po dana, to je više vid motivacije nego nekog taktičkog i tehničkog postavljanja. Nema tu neke prevelike fame već poštujemo jedni druge i to je to", jasan je bio Micić.

Selektor Srbije konstantno priča o tome kao novinari ne treba da "pale narod", kako nikako ne smijemo "da se puvamo" i da ova ekipa mora da ostane na zemlji. A kako se tim nosi sa nekada prevelikim očekivanjima javnosti?

"Svi smo vođeni nekim prethodnim iskustvima shvatili da u toj nekoj borbi sa vjetrenjačama besmisleno je da ubjeđujemo druge šta je ispravno a šta ne. Mi se prije svega fokusiramo na to što je bitno timski i ta neka iskrena skromnost i prilikom davanja izjava i prilikom pristupa protivniku je neka vodilja kojom se mi kao tim vodimo trenutno. Jer stvarno je nemoguće bilo šta predvidjeti, pogotovo na jednu utakmicu koja se igra ovdje. Nije to nikakav vid lične zaštite već realnosti. Svako je u karijeri izgubio od autsajdera, od neočekivanog protivnika koji je bio lošiji na papiru i samim tim mi smo sa ovoliko godina koliko imamo više tihi nego što smo bučni", objasnio je Micić.

