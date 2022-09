Kalinić će imati najteži posao protiv Poljske, čuvaće igrača koji vedri i oblači!

Nikola Kalinić je pred meč sa Poljskom kratko analizirao narednog protivnika, ali je pričao i o formi same ekipe. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Srbija je trenirala pred meč posljednjeg kola grupne faze, a Nikola Kalinić je odmah poslije treninga otkrio kako je izgledala priprema ekipe na "slobodan dan".

"Trening je prošao u oporavljanju, momci koji su manje igrali su se rastrčali, a mi koji smo više igrali smo odmorili i to je to. Prošetali smo gradom, sunčali se, popili kafu, otišli na ture autobusom i brodom. Poslije toga povratak u hotel i odmor", rekao je on kratko, a onda se osvrnuo na činjenicu da je Srbija prethodni duel igrala u skraćenoj rotaciji zbog velikog broja povreda.

"To je pitanje za selektora, svaki košarkaš voli da igra, ako pitaš bilo kog igrača, svako hoće da igra 40 minuta. Svi smo takmičari, svi volimo da igramo i pobijedili smo", naglasio je on.

Pripreme pred Eurobasket su bile kratke i ekipa je morala jako brzo da uđe u takmičarski ritam. Ipak, prema Kalinićevom mišljenju uspjela je u tome.

"Čudno je sve, sa dvije utakmice u kvalifikacijama koje su bile prilično pune naboja i takmičarske, tako da i te dvije utakmice računam. Maltene i onaj prijateljski turnir, kao i utakmica protiv Slovenije koja je isto bila kao da je finale Evropskog prvenstva. U solidnoj smo takmičarskoj formi i sve ide kako treba. Sve ove utakmicu su pripreme za Berlin, pokušavamo da gradimo nešto i da nadograđujemo svakom utakmicom, svakim treningom, sastankom…", naglasio je Kalinić.

Još nije bilo vremena za pravu analizu narednog protivnika, tako da će se to odraditi ujutru sa selektorom i stručnim štabom. On i Lučić će imati najteži zadatak, da sačuvaju igrača koji "vedri i oblači" u timu rivala.

"Malo smo ih gledali jer smo igrali ili odmarali za naše utakmice, nismo još uvijek odradili taj sastanak. Vjerovatno ćemo večeras ili sutra i tada ćemo imati više informacija. Koliko znam, Ponitka tamo vedri i oblači, ima najviše loptu u rukama i donosi odluke. Igraju čvrsto, spremni su da se pobiju, idu na svaki skok, svaki duel, žestoko, i to je ono malo što sam vidio", dodao je Kalinić.

Poljska bi bar po stilu igre trebalo više da odgovara srpskom timu od ostalih timova sa kojima su do sada igrali.

"Svi ostali igraju malo atipično za nas, vidjeli smo da je Izrael promijenio njihovu filozifiju, i defanzivno i da bi protiv nas da bi se prilagodili, to nas je možda iznenadilo i poslije je sve išlo mnogo tečnije i lakše."

Uskoro slijedi selidba u Berlin, a kada se to desi neće biti prava na grešku. Tu se igra na eliminaciju!

"Radujemo se što počinje rasplet i te najvažnije utakmice, mislim da svi vole da ih igraju više nego utakmice u grupnoj fazi, tako da se radujemo. Što se tiče grada ko grada, Berlin i Prag su lijepi", jasan je bio Kalinić.

Na kraju je kratko prokomentarisao pripreme tima koje su sada sve kraće u reprezentacijama. Umjesto cijelog ljeta kako se nekada radio, sada tim bude zajedno nedelju ili dvije.

"Ako su dva mjeseca pripreme, vjerovatno se postepenije ulazi u sve, prvih nedelja je priprema i zagrijavanje za sve što slijedi. U ovakvom rasporedu ima manje vremena, ali u današnje vrijeme su svi profesionalni. Ne možeš da izdržiš na ovom nivou ako ne održavaš tijelo na barem minimalnoj fizičkoj spremi tokom cijele godine, prije svega mislim na ljeto. Svi su došli spremni na pripreme i to se pokazalo do sada", završio je Kalinić,