Srbija diže formu na Eurobasketu - ova izjava će uplašiti rivale! Jaramaz se javio: Kada uporedim 2 meča razlika se vidi

Ognjen Jaramaz razgovarao je sa novinarima po dolasku u Berlin. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Izvor: MN Press/Marko Metlaš

Košarkaši Srbije preselili su se iz Praga u Berlin. U Češkoj su imali maksimalan učinak od pet pobjeda u isto toliko mečeva na Eurobasketu, sada tako nešto žele da ponove i u Njemačkoj. Prvi rival na tom putu im je selekcija Italije, a ukoliko preskoče tu prepreku čeka ih bolji iz meča Francuske i Turske, a prema projektovanom žrijebu rival u polufinalu mogla bi da bude selekcija Slovenije.

Ipak, izabranici Svetislava Pešića ne bave se kalkulacijama i ne lete previsoko, nema euforije u timu i gleda se samo prvi naredni protivnik. U ovom slučaju to je reprezentacije Italije. Meč je na programu u nedelju (18 časova), a sa srpskim novinarima prvo je razgovarao Ognjen Jaramaz poslije prvog treninga u novoj dvorani.

"Smjestili smo se, odradili dobar trening, bilo nam je omogućeno da provedemo sat vremena u sali, bićemo spremni za osminu finala. Biće malo nezgodno u smislu pripreme, jer nećemo moći u subotu da treniramo u ovoj hali, možda budemo mogli na dan utakmice, nema puno prostora da se navikavamo. Hala je fenomenalna, ovaj jedan trening koliko nam bude donio, to je što je", počeo je Jaramaz.

Za razliku od Francuske gdej je Evan Furnije vikao na saigrače, atmosfera u srpskom timu značajno je bolja. Svi su jedni uz druge i to se vidi, timska hemija je sve bolja, igrači se na parketu razumiju jedni druge odlično i to daje rezultat. Potvrdio je to i Ognjen.

"Zadovoljni smo zbog savršenog skora, odradili smo dobar posao u prvoj fazi, odražava se to i ovdje. Imam utisak da podižemo formu iz meča u meč, kao i samopouzdanje. Osjećamo se komforno. Kada uporedimo prvu i posljednju utakmicu u grupi vidna je razlika. Međusobno se bolje razumijemo, komfornije se osjećamo i imamo više povjerenja jedni u druge. Što se mog ličnog učinka tiče, zadovoljan sam učinkom i ulogom koju imam u timu, trudim se da doprinesem što više kada sam na terenu."

Za razliku od Praga kada je neki kiks bio dozvoljen i kada je sve to moglo da se eventualno ispravi u nekoj od narednih rundi, sada više nema prava na popravni. Kreće nokaut faza i pravila su jasna. Pobjednik ide dalje, poraženi pakuje kofere. Imaće "orlovi" dovoljno vremena da se pripreme za nedjelju i za meč sa Italijanima, ekipom koju su već pobijedili na pripremnom turniru u Hamburgu.

"Tek treba da spremimo taj meč, bili smo fokusirani na mečeve grupne faze. Biće to dosta drugačiji meč od to na pripremama. Tada je za nas to bila druga ili treća pripremna utakmica, nismo bili u ko zna kakvoj formi ni mi ni oni. Očekujem potpuno drugačiji meč", zaključio je Jaramaz.