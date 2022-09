Hrvatski trener donio veliku pobjedu, pa skakao od sreće: Njihova bajka na Eurobasketu traje, sad idu na Slovence!

Prvi meč osmine finala zakazan za nedjelju odigran je u Berlinu, a Poljaci su prošli dalje.

Košarkaši Poljske peti su učesnici četvrtfinala na Eurobasketu! Oni su u dramatičnom meču savladali Ukrajinu (94:86), a otpor rivala u potpunosti su slomili tek u samom finišu meča. Kada je koncentracija bila najbitnija, Ukrajinci su previše brzali i najbolju priliku za izjednačenje propustili su zbog loše organizovanog napada svog tima.

Na tačno 35 sekundi do kraja Svjatoslav Mihalik promašio je polaganje, a Poljaci su od tada imali otvoren put do pobjede koja je mnogo značila njihovom selektoru Igoru Miličiću. Hrvatski stručnjak uhvaćen je u kadru kako skače od sreće nakon jednog od posljednjih pogodaka svog tima, kada je već bilo jasno da su stigli do pobjede... Da je pogodio Mihalik, jedan od najboljih igrača ukrajinske reprezentacije na semaforu bi bilo 88:88, ali... Poljska je od tog trenutka postigla šest uzastopnih poena, bez ikakvog odgovora Ukrajinaca koji su se silno ispromašivali u posljednjem minutu meča.

Zbog toga su propustili priliku da nakon devet godina stignu do četvrtfinala Evropskog prvenstva, pa će na megdan favorizovanim Slovencima reprezentacija Poljske. Za njih je ovo najveći uspjeh u posljednjoj deceniji, a prethodni put su među osam najboljih timova Evrope bili davne 2009. godine. Do takvog uspjeha stigli su nakon meča punog preokreta, a najviše zahvaljujući tandemu Sloter - Ponitka.

AJ Sloter ubacio je 24, a Ponitka 22 poena i to je bilo dovoljno za preokret koji su Poljaci izveli u drugom dijelu meča. Oni su podršku imali u Balčerovskom sa 14 i Sokolovskom sa 13 poena, dok su svi ostali igrači bili daleko manje efikasni. U poraženom timu najbolji je bio Bobrov sa 15 postignutih poena, dok su dvocifreni poenterski učinak ostvarili još i Pustovij, Sanon, Mihalik i Tkačenko.