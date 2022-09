Miroslav Raduljica se oglasio - ovo je istina o američkoj turneji: Trenira nikad jače, a priča se da će voziti kamper!

Srpski košarkaš ima plan da posjeti SAD, ali ne mora da znači da će to biti ove jeseni, dok mu još traje igračka karijera.

Prije mjesec dana pojavila se informacija da je Miroslav Raduljica spreman za novi izazov u karijeri i da će sa članovima Yu grupe krenuti na fascinantnu avanturu - američku turneju na motorima i u kamperu, tokom koje će proći "Rutom 66". Posljednjih dana ponovo je aktuelna ta priča, a nakon objava na Instagramu oglasio se i srpski košarkaš.

U razgovoru za "MozzartSport" nekadašnji reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana govorio je o turneji koja je podigla mnogo prašine, svojoj košarkaškoj karijeri i ponudama koje ne bi odbio kako bi ispunio sebi želje iz detinjstva.

“Izjavljivao sam i ranije da ću kad završim karijeru motorom otići na “Rutu 66”. Ideja sa Žikom Jelićem i Boškom Čukićem koji organizuje put, sigurno je došla kao nešto što bih ja radio. Samo je pitanje da li će to biti u mojoj pauzi? Ukoliko oni budu išli tokom moje sezone, kao recimo sada ili na proljeće, sigurno neću moći da idem. Ukoliko bude u vrijeme mog odmora, naravno da je to moja želja i ne vidim ništa loše u tome. Taj put će se definitivno dogoditi, u kojoj konstalaciji i kada to ne mogu da znam. Sigurno da ga neću staviti ispred svoje karijere, koja nije još završena. Zasmetalo mi je što se pravi senzacija. Zašto se mediji koji su to pisali nisu sjetili da dođu da me snime kako treniram ili da me intervjuišu o ponudama koje imam, prihvatam ili ne prihvatam? Izvlače iz konteksta jednog od najvećih legendi muzike na našim prostorima. Njegove riječi su iz najbolje namjere jer se i on raduje, kao i ja, ako se ta ideja ostvari da idemo zajedno. Žiku poštujem kao prijatelja i muzičara i ne mogu ništa da mu uzmem za zlo, jer ništa loše nije ni mislio”, izjavio je Miroslav Raduljica.

Raduljica ističe da ne prati previše pisanja medija, pa da u prvi mah nije znao o čemu se radi. Njegova košarkaška karijera još nije gotova, a on vrijedno trenira kako bi bio spreman da i u narednoj sezoni igra košarku. Za sada se ne zna u kom timu, jer čeka ponudu koja bi mu u potpunosti odgovarala.

"Neka se odluče da li je Zvezda ili Partizan. Ne čitam novine toliko, pa su mi prijatelji sa jedne i sa druge strane govorili da sam odbio Partizan i Zvezdu da bih išao na put. Svaku ponudu koju dobijem vrlo dobro razmotrim i sigurno ne bih lično zadovoljstvo stavljao ispred takvih ponuda dok sam još aktivan igrač. Pogotovu klubova iz Evrolige. Svjestan sam da me mnogi smatraju drugačijim, ali to nikada ne bih uradio. Treniram svakodnevno, više nego ikad. Znojim se da bi ostao u formi i da bi iskoristio ponudu koja će da dođe ili je možda već tu. Ne da se trudim, nego nikada nisam bio u boljoj formi. Možda zbog godina i iskustva, toga što sam dosta zreliji, spremniji za neke nove izazove. Ne sjećam se da sam ovoliko trenirao ni kada sam imao 20 godina. Mislim da sam sada u boljoj formi nego kada sam bio daleko mlađi. Čekam da se pojavi nešto. Nisam izbirljiv, niti je u pitanju visina ugovora. Čekam pravu priliku koja će biti dostojna mojih godina, iskustva i nečega što želim u životu", rekao je srpski košarkaš. Ovako on trenira kod Novaka Đokovića na Dorćolu:

Podsjećamo, informacije o američkoj turneji po čuvenoj "Ruti 66" u javnost iznio je Žika Jelić, u intervjuu koji je dao povodom 50 godina postojanja Yu grupe. On je tom prilikom pričao o ambicioznom projektu koji bi uključio vožnju motora i kampera sa jednog na drugi kraj SAD - trasom koja spaja Čikago i Los Anđeles.

"Bili smo 2012. godine i sada opet krećemo motorima po Americi. Ta vožnja ostala nam je u fantastičnom sjećanju, tako da je naš prijatelj i bajker Boško Čukić predložio da krajem septembra odemo Dragi, ja i još nekoliko prijatelja. Među njima je i košarkaš Miroslav Raduljica koji ima specijalan zadatak da vozi veliki kamper. Raduljica je kao dječak imao veliku želju da vozi kamion, pa će mu tako djelimično biti ispunjena želja. Nas nekoliko će voziti motore, ali ne svaki dan jer je tura naporna, od Čikaga pa sve do Los Anđelesa", rekao je za "Nedeljnik" muzičar Žika Jelić.

