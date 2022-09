Bh. arbitar bio vođa sudijske trojke na Eurobasketu: Koja mi je najbolje odsuđena utakmica? Ona sljedeća!

Vrhunsko košarkaško suđenje nije odluka, nije da svirnete u pištaljku, to je onaj dobar balans između toka i kontrole igre. Znači da prepoznate kada i u kojem trenutku je potrebno prekinuti utakmicu, rekao je Ademir Zurapović.

Poslije finala Olimpijskih igara, najbolji bosansko-hercegovački košarkaši sudija Ademir Zurapović prošle nedjelje u Berlinu bio je akter i finalne utakmice Eurobasketa 2022. u kojoj su se sastale reprezentacije Španije i Francuske.

Ujutro nakon finala uhvatio je direktan let iz Berlina za rodnu Tuzlu gdje je samo prespavao, a potom krenuo ka Lisabonu gdje sudi kvalifikacioni turnir FIBA Lige šampiona.

Iza zavjese, priča on, sudije se pripremaju za prvenstvo kao košarkaši i selektori. Pred Eurobasket 2022 imali su Sudijsku kliniku koja je trajala četiri dana, skaute koji su pratili reprezentacije i igrače, nakon čega se pravio akcioni plan suđenja. Individualno svaki sudija provodi sate pred ekranom skautirajući ekipe i igrače.

"Vrhunsko košarkaško suđenje nije odluka, nije da svirnete u pištaljku, to je onaj dobar balans između toka i kontrole igre. Znači da prepoznate kada i u kojem trenutku je potrebno prekinuti utakmicu", rekao je Zurapović za agennciju Anadolija.

Na tek završenom Eurobasketu odigrane su 74 utakmice. Dvije utakmice su bile pod lupom čelnih ljudi FIBA, a sudije na tim utakmicama su sankcionisane.

"Niko ne može reći da je ijedna utakmica na Evropskom prvenstvu odlučena posljednjom odlukom sudije. Greške su postojale, greške su sastavni dio našeg posla koji radimo, ali smatram da je bio izuzetan kvalitet suđenja", istakao je Zurapović.

FIBA Europa je na Eurobasketu dala priliku 27 sudija koji su prvi put bili na tom takmičenju. Zurapović je sudio grupnu fazu u Pragu, te po dvije utakmice u osmini finala i četvrtfinala, polufinale i finale.

"Ono što ljudi moraju znati, ono što vidite na televiziji je da mi sudije imamo samo jedan ugao gledanja. Evropsko prvenstvo je bilo pokriveno sa 15 kamera. Moj instruktor suđenja, koji mene prati, svaku moju odluku ima iz devet različitih uglova i sada kada televizijska produkcija nešto uradi, imam samo jedan ugao gledanja i ja se tome moram prilagoditi. I vrlo je važno razumjeti stvari da svaki kontakt u košarci nije lična greška. Postoje dozvoljeni kontakti u košarci, postoji ko je inicirao kontakt, ko je odgovoran za taj kontakt i to je nešto što nama fali na ovim prostorima, ta edukacija", kazao je Zurapović.

Nakon utakmice, po uzoru na NBA, pravi se izvještaj na 15 do 18 stranica u kojem se analizira svaka odluka sudija, pojedinačna ili grupna. Zurapović je odsudio svoj osmi Eurobasket, ima jedan u ženskoj konkurenciji. Sudio je na dva Svjetska prvenstva i Olimpijskim igrama. Ističe i da je uvijek imao cilj u karijeri.

"Pa sigurno da je uvijek ambicija postojala, ambicija je dobra stvar, ali je i vrlo opasna jer ambicija mora biti povezana sa realnim ciljevima. Ne možete imati ambiciju a da nemate realne ciljeve. To je nešto što sam sam sebi zadavao iz godine u godinu. Vrlo brzo sam shvatio koliko moram biti čvrst i jak u glavi da se prođu sve kritike, dobre ocjene, dobronamjerne kritike i kritike ljudi koji ne razumiju ovaj dio posla, da ih razumijete... I uvijek sam bio vezan za tu stvar, uvijek sam imao svoj cilj. Kada me pitaju koja je tvoja najbolje odsuđena utakmica, ja kažem ona naredna jer ova posljednja je arhivirana. Finale Evropskog prvenstva je jedna knjiga koja je arhivirana i sada se spremam za sljedeću utakmicu", naglasio je Zurapović.

Sudija, smatra, u svakoj utakmici mora dati 300 odsto svojih mogućnosti. Kaže i da njemu nikad nije bio problem da nakon finala Olimpijskih igara sudi pionirsko takmičenje jer su sudije servis klubovima, igračima i trenerima.

FIBA, priča on, ima zlatna pravila koja se ogledaju u kontroli utakmice, o timu sudija i sudijama pojedinačno. FIBA, kojoj je odan, odredila ga je da sudi finale Olimpijskih igara i finale Eurobasketa. Naredne godine je Svjetsko prvenstvo, a finale u toj konkurenciji bilo bi nova kruna njegove karijere.

"Sigurno da bi to bilo ono, što bi rekli, sve tri knjige su zatvorene mada i ovo do sada što sam uradio, ovih posljednjih pet godina, stvarno je za mene vrhunski rezultat jer sam na tri velika takmičenja sudio utakmice za medalju, na sve tri velika takmičenja da sudite najteže utakmice, a to su četvrtfinala", pričao je Zurapović.

Međutim, hoće li suditi i dalje ne zavisi samo od njega i FIBA. Ima nešto i do Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine (KS BiH), odnosno Komisije za suđenje, ali bilo kako bilo Zurapović kaže kako ima licencu do septembra 2023. godine što znači da ćemo ga gledati na Svjetskom prvenstvu.

"Po sadašnjoj regulativi FIBA World, koja ima jedan izuzetak za sudije sa 50 godina, mogu biti licenciran još dva licenca perioda ukoliko FIBA to prihvati, ali ćemo vidjeti šta će biti dalje", rekao je Zurapović.

Ko ga poznaje zna da je oduvijek bio posvećen poslu. Uložio je svoj život u karijeru košarkaškog sudije, ali se njegovo znanje na pravi način ne valorizuje u Bosni i Hercegovini. Zbog toga, ako se nešto ne promijeni, smatra kako nas očekuje težak period u oblasti košarkaškog suđenja.

"Idemo u jedan ćorsokak, u jedan tunel, iz kojeg neće biti lako se vratiti. U suđenju svi vrlo brzo napreduju, sve države okruženja, i sve ostale... Mi imamo izuzetno dobru grupu mladih sudija sa kojima treba raditi", zaključio je Zurapović.

