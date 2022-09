Ne dam nikome da napadne ove djevojčice! Marina podigla glas: One su najbolje što Srbija ima, od njih stvaram igračice!

Selektorka Srbije Marina Maljković analizirala je poraz od Australije na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Košarkašice Srbije predvođene Marinom Maljković upisale su drugi poraz na Svjetskom prvenstvu u Australiji, ali ovaj neuspjeh ne treba shvatati tragično. O tome je odmah nakon meča govorila i selektorka koja predvodi podmlađenu generaciju Srbije, ekipu sastavljenu od igračica koje nemaju mnogo iskustva sa velikih takmičenja.

Osim Ivon Anderson i Saše Čađo, gotovo sve ostale djevojke na ovom turniru pokazuju kakva je budućnost srpske košarke. One su najbolje što Srbija ima u ovom trenutku, pa ih vrijedi sačekati i imati strpljenja za njihove pobjede u narednim godinama. Upitana šta se dogodilo na meču protiv Australije, Marina Maljković je ponudila objašnjenje.

"Nije se ništa specijalno dogodilo, igrali smo protiv rivala koji je daleko bolji od nas. Nemojte molim vas da se nešto dogodilo. Djevojčice koje treniram nikad nisu igrale protiv ekipe kao što je Austrlaija, protiv ovakvih tijela, visokih i jakih igračica. Imali smo mi momente, pravili gršeke kakve ne smijemo, ali nije se ništa dogodilo. Sutra igramo protiv Malija koji je jako nezgodna ekipa. Svima zvuče kao autsajderi, ali protiv nas ovdje nema autsajdera. Taj Mali je u Beogradu dobio Francusku", rekla je Marina.

Kao što i treba da bude slučaj, Marina je odmah nakon meča stala u zaštitu košarkašica. "Kao što rekoh, mnogo znači našoj mladosti i neiskustvu. Ja neću da dozvolim da neko napadne ove djevojke, one to ne zaslužuju. Ne dozvoljavam da iko kaže nešto ružno za njih, one vrijedno i marljivo rade. One ne igraju Evrokup, Evroligu, nemaju iskustvo velikih utakmica. Pokušaćemo da budemo bolji u naredne dvije utakmice. Naše greške stoje, pravimo ih neiskustva, ali ćemo se boriti najbolje što možemo za Srbiju. Suludo je objašnjavati koliko je jaka reprezentacija Australije u ženskoj košarci", izjavila je srpska selektorka.

Zbog pobjede nad Japanom u drugom kolu grupne faze, Srbija ima velike šanse da se domogne mjesta među četiri ekipe u grupnoj fazi takmičenja. To bi obezbijedilo mjesto u nokaut fazi, odnosno četvrtfinale za reprezentaciju Srbije.

"Nije dovoljno shvaćeno koliko je velika pobjeda nad Japanom. Nisu samo pobijedile Japan, pobijedile su jaku ekipu Japana. Mi smo u totalnoj smjeni generacija i ko zna košarku vidi da nam slijedi svijetla budućnost. Srbija nikad nije odustala, pa neće ni u naredne dvije utakmice. Vidjećemo da li će to biti dovoljno", dodala je Maljković.

Vremena za odmor i pripremu nema mnogo, Srbija već sutra igra meč koji bi mogao da joj donese prolaz u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, što bi bio fantastičan uspjeh za ovu generaciju reprezentativki. Čak i kada se uzme da su sve ostale ekipe u velikim problemima zbog umora...

"Koliki je razmak, 15 sati? Važno je da se napomene da je strahovit umor posebno kod utakmica iz WNBA. Djevojke su pred sam turnir dolazile. Možda nikad nije bilo ovoliko teško. Moje igračice odmah treba da se pojave u Turskoj jer kreće prvenstvo. Vidimo nedostatak svježine kod dosta igračica, to je loše. Kud svi, tako i mi. Mislim da je loše i da to ublažava strašan kvalitet Svjetskog prvenstva. Što se tiče povjerenja u mlade igračice, one su tu. To je najbolje što Srbija ima, što ja imam. Ja sam spremna da radim sa njima i da stvaram od njih igračice", rekla je Marina Maljković.

(MONDO)