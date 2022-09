Otkriven Obradovićev budžet za novu godinu! Ovoliko novca niko prije nije imao - napada F4 Evrolige!

Ima Saša Obradović ogroman budžet u francuskom klubu.

Izvor: MNPRESS

Saša Obradović i Monako imaju najveći budžet u istoriji francuske košarke. Uvećali su ga za čak 47 odsto u odnosu na prethodnu sezonu. Tako su od 14,1 milion evra došli do čak 20,7 miliona evropskih novčanica. Za razliku od mnogih drugih liga, francuska LNB liga je transparentno i zvanično objavila budžete svih timova u novoj sezoni.

Ujedno je ovo i prvi put da jedan francuski klub ima budžet od preko 20 miliona evra. Iza nijh je Asvel sa budžetom od 15,7 miliona evra i oni su ga uvećali, doduše za oko šest odsto. Metropolitan je treći (7,3 miliona), dok je najveći pad od svih imao Ortez koji je umanjio budžet sa oko osam miliona na 5,4 miliona evra.

Ambicije kluba za narednu sezonu su velike i to se vidi i po timu koji ima. Ostao je Majk Džejms, Dontas Motiejnas, Donte Hol, Jakub Otara, stigli su Eli Okobo, Džordan Lojd, Džeron Blosomgejm, Edrijen Moerman, Džon Braun. Uz sve to su plate igrača podigli za oko 60 odsto, pa ne čudi što je Džejms potpisao novi ugovor. Prošle sezone je Monako došao do top8 faze itamo je poslije pet mečeva izgubio od Olimpijakosa, ove sezone ambicije su još veće...

(MONDO)