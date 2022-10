Pokuševski će "eksplodirati" u NBA ligi! Srbin je na posebnoj listi - oni vjeruju u njegov uspjeh!

Američki portal "Bleacher report" vjeruje u uspjeh srpskog igrača ove sezone.

Aleksej Pokuševski mogao bi da "eksplodira" ove sezone u NBA ligi prema mišljenju "Bleacher reporta". Poznati portal stavio ga je na listu od 10 igrača koji bi mogli da naprave veliki iskorak u predstojećoj sezoni u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Vjeruju da srpski igrač ima sve što je potrebno za to.

Srbin je nabacio 20 kilograma mišića, nije izlazio iz teretane i radio je ozbiljno na sebi za narednu sezonu. "Ako ste gledali određene momente Pokua prošle sezone u jednom trenutku biste pomislili da nije dobro, a onda bi se desili mečevi gdje bi sve impresionirao. Rekao bih da je izuzetno napredovao", pohvalio ga je generalni menadžer Oklahome Sem Presti nedavno i tako najavio da bi mogao da dobije veću šansu. Posebno poslije povrede pika sa nedavnog drafta Četa Holmgrena i prve zvijezde Šeja Gildžusa-Aleksandera.

"Zvuči apsurdno, ali Pokuševski ima ispred sebe mnogo prostora za napredak, mada i neke nedostatke. Kombinacija svega toga viđena je u procentu šuta od 37,6 odsto. Prioritet ovdje je potencijal i oni momenti koje smo vidjeli prošle sezone. Iako nije bilo previše prilika da se to vidi, na osam mečeva na kojima je igrao 30 i više minuta prosečno je bilježio 8,3 poena, 5,5 asistencija, 1,4 ukradene lopte i 1 blokadu po meču. Ako uspije sve to zajedno da sklopi onda bi mogao da bude baš poseban. Nema mnogo igrača od 213 centimetara koji su tako dobri u igri na perimetru. To što ga procjenjujemo kao jednog od igrača koji bi mogao da 'eksplodira' pokazuje hrabrost. Mora mnogo da radi, ali talenat je neosporan, a šansa bi mogla da bude veća poslije povreda Holmgrena i Aleksandera", navodi se u tekstu.

Pored Pokuševskog na listi su još Džejms Vajsman (Golden Stejt), Džejlen Smit (Indijana), Dein Vasel (San Antonio), Anfern Simons (Portland), Majkl Porter junior (Denver), Lauri Markanen (Juta), Džejlen Grin (Hjuston), Tajris Hailbarton (Indijana) i Kejd Kaningem (Detroit). Podsjetimo, Aleksej se nije našao na spisku selektora Svetislava Pešića za Eurobasket jer mu Oklahoma nije dala dozvolu i tražila je da ostane i da radi u Americi. Izgleda da se taj rad isplaćuje.