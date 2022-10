Dva mjesta u Evroligi za ABA ligu? Dejan Bodiroga poručuje: Za sada je jedno - vodićemo računa o tome!

Legendarni srpski košarkaš novi je čelnik Evrolige i odgovorio je na pitanje koje interesuje sve ljubitelje košarke u regionu bivše Jugoslavije.

Za mnoge najbolji srpski košarkaš, Dejan Bodiroga, postao je predsjednik Evrolige i odmah po stupanju na tu funkciju upitan je ono što najviše interesuje ljubitelje košarke u regionu - da li će ABA liga dobiti dva garantovana mjesta u najjačem takmičenju? Ove sezone, region će predstavljati Crvena zvezda kao "jadranski" šampion i Partizan nakon dobijene vajld-kard pozivnice. Kakva će biti situacija u budućnosti?

"Za sada Evroliga garantuje jedno mjesto šampionu ABA lige. Sticajem okolnosti, zbog svega što se desilo sa ruskim klubovima, Partizan je dobio vajld-kard. Ovaj region je dao mnogo evropskoj košarci – ABA je imala tri predstavnika, svedeno je na dva, pa na jedno. Treba naći balans, da se ne gledaju jedino tržišta, već da se nađe ravnoteža koja će zadovoljiti sve. Sigurno ćemo voditi računa o ovom značajnom regionu", rekao je Bodiroga gostujući na televiziji Nova S.

Bodiroga ja na mjestu čelnika Evrolige nasledio Španca Đordija Bertomeua i u narednom periodu živjeće na relaciji Beograd - Barselona. Naravno, taj grad odlično poznaje, jer mu je donio titulu šampiona Evrope nastupajući za Barsu.

"Biću na relaciji Barselona-Beograd, tako da ću provoditi dosta vremena i u Barseloni. Đordi Bertomeu je bio na čelu 22 godine, urađeno je dosta dobrih stvari, ali sada je potrebno vratiti jedinstvo klubova, to je neophodno za dalje razvoj EL. I kao igrač sam doprinio razvoju evropske košarke, ali mislim da su neke druge stvari uticale da me klubovi izaberu za predsjednika. Ja vjerujem u timski rad, tu je i izvršni direktor Maršal Glikman. Želimo da dignemo ligu na viši nivo. Mnogo će zavisiti od budućeg formata takmičenja, zainteresovano je dosta novih investitora da ulažu u Evroligu, da otvorimo nova tržišta, ali potreban je i balans. Do kraja ove sezone napravićemo plan i projekat kako bi to trebalo u budućnosti da izgleda", dodao je Bodiroga.

Nova sezona Evrolige počinje ove nedjelje, kada "vječiti" idu na gostovanja u prvom kolu. Crvena zvezda igraće u petak protiv Efesa u Turskoj, a Partizan će istog dana gostovati Albi.

