Igokea protiv Mege traži prvu pobjedu - Bajić protiv svog učenika!

Aleksandrovčani su u prvom kolu poraženi od Mornara, sada gostuju Megi.

Izvor: KK Igokea

Igokea m:tel na startu sezone upisala je dva poraza, na dva fronta – protiv Mornara u ABA ligi i protiv Bahčešehira u FIBA Ligi šampiona.

Ekipa Dragana Bajića u nedjelju će imati priliku da popravi svoj učinak u duelu protiv Mege u drugom kolu ABA lige.

"Ekipa Mega MIS je u istom sistemu duži niz godina pa tako i ove sezone imaju mlad tim sa puno talentovanih igrača željnih nadmetanja i dokazivanja. Tim koji sigurno, bilo s kim da igra, neće izaći sa bijelom zastavom", rekao je trener Igokee Dragan Bajić.

Aleksandrovčani su i protiv Mornara u Laktašima i protiv Behčešehira u Istanbulu imali prednost, ali su na kraju upisali poraz.

Zanimljivo je da će i duel Mege i Igokee u nedjelju biti duel učitelja i učenika, s obzirom da ekipu iz Beograda sada vodi Marko Barać, bivši Bajićev pomoćnik, koji je ljetos napustio Igokeu.

"Mi poslije nimalo laka dva poraza ulazimo u meč sa željom da kontinuitet dobre igre u oba pravca iz Istanbula prenesemo i u ovaj meč s Megom MIS. Mislim da se već osjeti period gdje smo kompletni u trenažnom procesu i da ćemo vremenom igrati sve bolje. Raduje to da ću kroz ovaj meč susresti se sa svojim bivšim saradnikom, jednim divnim čovjekom i još boljim trenerom", rekao je Bajić.

Centar Igokee Dešon Stivens istakao je da njegova ekipa mora odigrati maksimalno u odbrani.

"Raduje me sljedeći meč koji igramo protiv ekipe Mege . Izlazimo iz dva teška poraza u ABA ligi i Ligi šampiona. Napravli smo analizu i ispravljamo greške i spremni smo da to pokažemo na parketu. Igramo protiv mladog tima, čvrstog i vrijednog na parketu, tako da i mi moramo da uskladimo energiju. Moramo igrati čvrsto, fokusirano i na kraju pametno. Moramo smanjiti greške u igri i igrati odbranu na maksimumu mogućnosti, to bi trebalo da nas odvede do pobjede u ovom meču", rekao je Stivens